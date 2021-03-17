Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Foto: Vida Press

Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, удалил грудь. Об этом он сообщил изданию Time.

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Артист признался, что период полового созревания стал для него "полным адом", поэтому операция помогла ему, "наконец, узнавать себя, когда он смотрит в зеркало". Пейдж заявил, что удаление груди полностью изменило его жизнь, так как он почувствовал себя комфортно в собственном теле. При этом звезда фильма "Джуно" подчеркнул, что не всем трансгендерным людям нужна такая процедура.

По словам актера, он уже в 9 лет почувствовал, что не хочет быть девочкой и обрадовался возможности сделать короткую стрижку. "Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком", — отметил Пейдж.

1 декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Пейдж призвал употреблять в отношении себя местоимения "он/они". Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все для того, чтобы "изменить этот мир к лучшему".

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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