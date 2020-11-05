"Советуем ДНК-тест": Елена Степаненко и дочь Петросяна не верят его новой жене

Неоднозначное поведение пятой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой в период беременности, а также возраст самого юмориста стали причиной сомнений у его бывшей жены Елены Степаненко и дочери Викторины Петросянц в его отцовстве. В случае, если через суд будет установлено, что новая жена родила от другого мужчины, это поможет Викторине Петросянц в возможной борьбе за наследство.

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"Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец? В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО, но что-то все не получалось. Кто знает, так это или нет, но ведь еще года два назад в интернете гуляло видео, на котором Татьяна снята с заметным животом", — приводит слова представительницы Степаненко "Комсомольская правда".

Она предположила, что у Петросяна и Брухуновой могли быть "неудачные попытки". "Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве", — отметила представительница бывшей жены Петросяна.

По словам охранника Дома культуры "Меридиан", где проходили концерты Петросяна, он несколько раз видел весной юмориста с новой женой, однако не заметил у нее живота.

"Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать. Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?" — сказали источники из окружения Викторины Петросянц.

Они также привели мнение репродуктологов о том, что среди возрастных пар стало распространено использование донорских клеток. При этом иногда врач может заранее договориться с заказчицей и мужчину не поставят в известность о том, что будет применяться донорский материал.

"Если после ряда попыток у жены происходит замершая беременность (когда подсаженный эмбрион не развивается), то берут донорскую клетку молодого здорового мужчины. Мужчина уверен, что все в порядке, по документам его проводят отцом", — добавили в окружении Петросянц.

Знакомые Викторины также обратили внимание, что Брухунова неоднократно "темнила и отрицала рождение ребенка" и признали, что не ждут от нее правды. "А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!" — заключили они.

Издание также упомянуло о пяти случаях, когда жители Москвы обращались в суд, чтобы оспорить отцовство детей, которые были рождены с помощью ЭКО. В одном из случаев мужчине удалось засудить центр репродуктивной медицины. О том, что при оплодотворении жены был использован донорский материал, он узнал во время одной из ссор, когда ребенку было два года.

В результате он развелся и получил от медицинского центра через суд 500 тыс. рублей в качестве компенсации. Кроме этого, выяснилось, что был использован донорский материал любовника его жены.

"Теоретически у нас в суде можно оспаривать все, в том числе и отцовство. И родная дочь имеет право оспорить отцовство своего отца, сомневаясь, от него ли родила молодая жена конкурента на наследство. Само собой, по документам отцом ребенка значится Петросян. А что в реальности — об этом знает, пожалуй, только Брухунова", — отметил независимый юрист Дмитрий Кузьмичев.

Он также подчеркнул, что прецеденты, когда дочери удавалось через суд оспорить отцовство, становились "неприятным сюрпризом" для их родителей, которые не могли простить измены молодым женам. "Но если отец признает даже не родного по крови сына, то он — полноценный наследник, как и, например, усыновленный ребенок", — пояснил Кузьмичев.

Таким образом, в случае если Викторине Петросянц удастся оспорить отцовство юмориста, то это поставит под сомнения слова адвоката Петросяна о том, что у нее не получится претендовать на наследство. У дочери юмориста появятся шансы в случае, если Петросян не захочет признавать ребенка.