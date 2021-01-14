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Художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы, пишет издание Baza.

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71-летний режиссер находится в реанимации. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Состояние кинематографиста оценивается как тяжелое. Причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

9 января сообщалось, что Грачевский чувствует себя лучше. Днем ранее стало известно, что у него обнаружили тяжелое поражение легких. Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, тогда он находился дома. Его состояние ухудшилось к концу года, его положили в реанимацию.

Грачевский — советский и российский режиссер, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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