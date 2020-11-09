"Создавал лишние проблемы": почему Ефремова перевели из СИЗО в колонию

В СМИ назвали причину перевода Михаила Ефремова из СИЗО в колонию — как рассказал осведомленный источник, это решение приняло начальство изолятора, отнесшееся к актеру "крайне избирательно". При этом в хозотряде артиста якобы ждали почти все заключенные — и особенно женщины, видевшие в Ефремове режиссера.

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Приговоренного к 7,5 годам лишения свободы Михаила Ефремова этапировали в колонию из СИЗО-5 "Водник", так как он создавал "лишние проблемы" руководству изолятора. Об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на источник.

"Решение принимало руководство изолятора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: "Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК (Общественная наблюдательная комиссия)". В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться", — рассказал источник.

По его словам, Ефремов юридически действительно мог рассчитывать на попадание в хозотряд СИЗО, однако и Федеральная служба исполнения наказаний в данном случае действовала по букве закона. "У Ефремова был срок не более десяти лет, отсутствие взысканий в СИЗО — к примеру, за ту же незаправленную кровать, положительная характеристика. Здоровье позволяло ему стать разнорабочим: он не пенсионер, хронических заболеваний, несовместимых с трудом, нет. Но ФСИН, этапируя Михаила, тоже ничего не нарушил", — заключил источник.

Согласно изданию, против заслуженного артиста в хозотряде выступил лишь один человек, тогда как большинство заключенных Ефремова ждали — и особенно женщины. "На самом же деле там все положительно отнеслись к желанию Ефремова. Людям заниматься нечем, самодеятельность — важная часть жизни, на нее ходят все. Михаила Олеговича ждали. Особенно женская часть — девчонки радовались, мол, нам бы режиссер пригодился, — заверили знакомые с ситуацией. — Мужчины и женщины в хозотряде, к слову, пересекаются только на концертах и каких-то мероприятиях. Но нашелся товарищ, который заявил, что "ему по факту все равно, но пользы от звезды будет как с козла молока". И понеслось".

О том, что Ефремов этапирован в колонию для дальнейшего отбывания наказания, стало известно в конце прошлой недели. По информации официального издания Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета", актеру предстоит отбывать срок в колонии в Белгородской области.