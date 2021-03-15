instagram.com/ann_semenovich
Foto: instagram.com/ann_semenovich

Российская актриса и телеведущая Анна Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

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По словам актрисы, до 40 лет она не задумывалась о материнстве, однако в итоге "созрела" для того, чтобы завести детей. Семенович пояснила, что пройдет эту процедуру еще раз, хотя решилась на этот шаг "на всякий случай". "У меня все прекрасно с женским здоровьем, я за ним очень тщательно слежу. Никаких противопоказаний для того, чтобы рожать самой, врачи не видят. Я намерена сама выносить и родить ребеночка", — приводит ее слова газета.

Также телеведущая добавила, что рассматривает возможность усыновления ребенка. "Возможно, сделаю это, но после того, как рожу своих детей. Когда я пойму, что такое быть матерью, проживу это, тогда и смогу принять такое решение", — заключила она.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Анна Семенович
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