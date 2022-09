"Спасибо, мэм, за все". Звезды кино и музыки высказались о смерти королевы Елизаветы II

При жизни королева Елизавета не раз становилась объектом критики прогрессивных музыкантов и героиней многочисленных фильмов. После сообщения о ее смерти многие звезды шоу-бизнеса, часть из которых была знакома с монархом лично, выразили дань уважения королеве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Без сомнения, королева оставила большой след в поп-культуре - вспомним хотя бы ее портреты, сделанные Энди Уорхолом, панк-хит Sex Pistol , промо-ролик Олимпиады 2012 года в Лондоне с участием Елизаветы II и Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга и недавнее чаепитие с медвежонком Паддингтоном. И, независимо от своего отношения к монарху, которого они нередко критиковали, музыканты и звезды кино отдали дань памяти королеве, 70 лет правившей Великобританией.

Соболезнования королевской семье и всей нации выразили The Rolling Stones, участники Black Sabbath, Duran Duran.

The Rolling Stones extend their deepest sympathy to the Royal family on the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II, who was a constant presence in their lives as in countless others. pic.twitter.com/veCyfN8rjp — The Rolling Stones (@RollingStones) September 8, 2022



"Скорблю вместе со своей страной о кончине нашей величайшей королевы, — пишет Оззи Осборн. - Мысль об Англии без королевы Елизаветы II опустошает".

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022



"Она посвятила свою жизнь народу и подавала необыкновенный пример миру на протяжении всего своего правления", - заявили музыканты группы Duran Duran.

Английский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, заявил: "Прощайте, Ваше величество. Ничто в королевской семье не имеет смысла в современном мире, и тем не менее эта королева, наша королева, возвышалась над нашей неписаной конституцией и не позволяла нашей стране полностью распасться. Никогда не имело никакого смысла иметь королеву, и все же она, Елизавета, каким-то образом поднялась над всеми спорами о привилегиях или политическими спорами, стоически посвящая свою жизнь государственной службе и долгу. Восемь десятилетий общественной жизни. Важная женщина".

Farewell your majesty. Nothing about the royal family makes sense in the modern world and yet this queen, our queen, sat atop our unwritten constitution and stopped our country from fragmenting completely: it was her government, her army and she was our fairy godmother. God speed — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 8, 2022



"Спасибо, мэм, за все", - говорится в официальном профиле медвежонка Паддингтона.

Thank you Ma'am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022



"Слышал, Трамп уже претендует на корону", - со свойственным ему юмором, который королева наверняка бы одобрила, написал участник Monty Python Эрик Айдл.

I hear Trump is already claiming the crown.,, — Eric Idle (@EricIdle) September 8, 2022



"Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день, и я буду очень по ней скучать", - написал сэр Элтон Джон.

Также словами скорби поделились актер Уильям Шатнер, певица Стиви Никс, музыкант Пол Окенфолд и многие другие.