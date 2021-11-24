Спейси заплатит 31 миллион долларов авторам "Карточного домика" за секс-скандал

Суд обязал голливудского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала "Карточный домик", в котором играл главную роль, за скандал с домогательствами, ставший причиной его увольнения из проекта. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что такое решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик".

Кевин Спейси не признал своей вины в нарушении контракта.

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах Спейси заявили около 20 человек, в том числе девять коллег, работавших над "Карточным домиком". На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из хитового сериала, а фильм "Все деньги мира" пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру. Ни одно из обвинений в адрес Спейси, дошедших до суда, не закончилось вердиктом — некоторые истцы отозвали свои претензии, некоторые иски были отозваны прокуратурой из-за истечения срока давности или нехватки доказательств.