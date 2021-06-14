Сплетни, упреки и косые взгляды: брак Меган Маркл и принца Гарри глазами близких

На русском языке выходит книга Колин Кэмпбелл "Меган и Гарри: подлинная история". В ней биограф принцессы Дианы рассказывает об отношениях Меган Маркл и принца Гарри. Поклонники считают их идеальной парой, критики утверждают, что брак будет недолгим. В СМИ постоянно появляются новые слухи о Сассексах.

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С разрешения издательства "Бомбора" "Лента.ру" публикует фрагмент книги.

Люди, заметившие параллели между поведением Дианы и Гарри с Меган, начали задаваться вопросом: не станут ли они свидетелями новой чистки персонала, друзей и родственников — наподобие той, что случилась, когда Диана пришла в королевскую семью?

В 1981 году, через несколько месяцев после свадьбы, она настояла, чтобы Чарльз избавился от своего верного камердинера Стивена Барри. Затем она выгнала его личного секретаря, достопочтенного Эдварда Адина, сына бывшего личного секретаря королевы Майкла, лорда Адина. Ранее Эдвард Адин отказался от весьма успешной карьеры в адвокатуре, чтобы работать на принца Уэльского. Она также вытолкала своего личного секретаря Оливера Эверетта, потому что он продолжал приносить ей документы, которые она не хотела читать. А ведь он тоже отказался от перспективной дипломатической службы, чтобы занять этот пост.

Были ли параллели с Дианой случайными совпадениями или людям следовало напрячься из-за подобного натиска? Ответ не заставил себя долго ждать. Через три дня после свадьбы Гарри и Меган посетили прием в саду Букингемского дворца, посвященный 70-летию принца Чарльза, в присутствии представителей его многочисленных благотворительных организаций и партнеров.

Foto: Vida Press

Меган выглядела очень красивой, когда они с Гарри вышли на лужайку. Они ворвались, радостно приветствуя тех, кто был выбран для представления. Меган очаровала всех. Минут через пятнадцать она повернулась к мужу и сказала: "Гарри, это действительно скучно. Давай уйдем". К его чести, он сообщил ей, что им придется остаться. "Но, Гарри, — произнесла она, — это так скучно. Мы внесли свою лепту. Все знают, что мы были здесь. Пойдем". Гарри заявил, что они должны остаться, и они двинулись дальше.

Следующим вечером я ужинала с аристократом, имеющим безупречные дворцовые связи. Главной темой разговора было желание Меган убежать, как только она поклонилась и на вечеринке в саду воцарилась скука. Официальные мероприятия сводили ее с ума. Меган не хотела присутствовать там, где не могла проявлять эмоций. Человек, который подслушал разговор между ней и Гарри, был настолько ошеломлен, что не мог держать это в себе.

Мы все согласились — это очень плохой знак. Меган искренне верила: ей достаточно принарядиться, излучать восторг и очарование, позируя перед камерами, а затем уйти через пятнадцать минут, как только наступит скука. Она явно не понимала, что гражданские обязанности королевской семьи и аристократии включают встречу и приветствие как можно большего числа людей.

В нашем мире нет коротких путей. Вы либо выполняете свои обязанности в полной мере своих возможностей, либо вы неудачник. Большая часть проявлений доброжелательности происходит не перед камерой, а без нее, когда вы общаетесь с людьми, которые преодолели большие расстояния, чтобы встретиться с вами, иногда при значительных расходах и с большими неудобствами. Она, очевидно, не понимала разницы между явлениями кинозвезды публике и тем, как на самом деле приветствуют людей королевские особы.

Foto: Vida Press

"Она думает, что жизнь — это фотосессия", — сказал мой собеседник. "Ей еще многому надо научиться", — добавила я. Затем выяснилось, что "во дворце начали заключать пари о том, как долго продлится брак. Большинство людей выбирают два года, оптимисты — пять". Третья сторона дала ему восемнадцать месяцев, а я вообще отказалась от пари. Помимо того, что не обладала достаточными знаниями, чтобы сделать обоснованный прогноз, я также надеялась, что "она поймет, насколько важная роль ей была отведена". Я хотела, чтобы она оправдала эти ожидания. И видела роль такой, какой она была, — уникальной в истории.

Беседа завершилась сообщением о том, что недавно назначенный герцог Сассекский получил во дворце новое прозвище. Теперь он был известен как Гарри-лизун, потому что люди там были убеждены, что его мозги были затуманены умопомрачительно хорошим сексом. "Это было бы трогательно, если бы не было так опасно, — сказал мне один королевский родственник. — Его глаза следуют за ней по комнате, как будто он преданный щенок, а она самый замечательный хозяин, который когда-либо существовал".

Повторялась история Дэвида и Уоллис (герцога и герцогини Виндзорских) или Берти и Элизабет (Альберта, герцога Йоркского, затем короля Георга VI, и леди Элизабет Боуз-Лайон, герцогини Йоркской, а затем королевы Елизаветы). И все же Гарри противостоял Меган, когда она хотела, чтобы они избегали того, что, как он знал, было их долгом, хотя она и не понимала всей важности подобных вещей. Это само по себе было многообещающим знаком. По крайней мере там, где речь шла о его долге, он мог выполнить его и, более того, побудить ее сделать то же самое.

Пока это продолжалось, оставалась надежда для Гарри-лизуна и Трудной Меган, как окрестили новоиспеченную герцогиню Сассекскую люди вроде писателя Дэвида Дженкинса, партнера бывшего редактора Vogue Александры Шульман.

Никто не знал, что менее чем через два года Меган и Гарри откажутся от королевского образа жизни, заявив, что хотят стать "финансово независимыми". Поскольку Гарри до встречи с Меган никогда не показывал, что ориентирован на деньги, кажется разумным предположить, что она была движущей силой этого решения и что Джина Нелторп-Каун была права с самого начала. Меган Маркл — прежде всего деловая женщина. В этом нет ничего плохого, но если это ваша сущность, она действительно кажется мне значительно более низким призванием, чем быть альтруистом и живым воплощением надежд миллиардов людей.

Может быть — только может быть! — Меган действительно была честна, когда сказала в своем первом блоге, что ее не интересует слава как таковая. Возможно, ее истинной целью было сочетание активности и вознаграждения, сопутствующего успеху. Она дала понять, что любит преимущества знаменитостей: прихорашиваться, принаряжаться, продвигаться вверх, зарабатывать деньги. И дело было не просто в деньгах, а в финансовой компенсации, которая оставалась неотъемлемой частью ее расчетов. Однако поскольку деятельность члена королевской семьи вознаграждается уважением, а не деньгами, обязанности королевской особы, выполняемые без оглядки на финансовую рентабельность, были не для нее.

Сразу же после свадьбы Меган и Гарри никто и понятия не имел, что ее амбиции превышают возможности королевской герцогини. Все в королевских кругах считали, что она получила величайшую роль в своей жизни и что как актриса будет играть ее до конца. По словам самой Меган, после замужества она "взялась за дело". Она была образцовой исполнительницей, и поначалу казалось, что ее актерское мастерство будет успешно применено на более широкой сцене, которую она приобрела вместе с титулом, став Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.

Меган обладает огромным обаянием. Поначалу, исполняя свои королевские обязанности, она казалась теплой, доброй, практичной, милой, скромной и стремящейся угодить. После свадьбы первым ее официальным мероприятием без Гарри было сопровождение Ее Величества в королевском поезде до Честера на северо-западе Англии. У монарха был плотный график дел и встреч: открытие мемориальной доски в честь введения в эксплуатацию Хаттонского моста, который пересекает реку Ди; посещение группы сирийских беженцев, занимающихся традиционными ремеслами; присутствие в качестве зрителя на танцевальном представлении группы местных выздоравливающих наркоманов под названием "Падшие ангелы"; просмотр сцен из мюзикла "Маленькая ночная серенада"; визит к детям местной начальной школы, которые исполняли песни вместе с актерами из фильма 2016 года "Ласточки и Амазонки", по книге, впервые опубликованной Артуром Рэнсомом в 1930 году.

Перед тем как обе женщины отправились на обед в ратушу в качестве почетных гостей Честерского городского совета, королева открыла вторую мемориальную доску за день. Они также совершили прогулку, во время которой предполагалось общение с народом: королева вела людей направо, в то время как Меган было сказано двигаться налево. Королевские помощники сообщили прессе, что Елизавета II специально пригласила свою новую внучку, чтобы показать ей "широту работы, которую выполняет королевская семья".

Меган сказала, как она рада быть здесь, и королева, которая, разумеется, обычно оставалась весьма сдержанной, в этот день была необычайно оживлена, сияла и смеялась над тем, как Меган шутила по ходу разговора.

Foto: Vida Press

Хотя пресса оценила это событие как большой успех, те, кто был более беспристрастен, проявили интерес к бойкоту королевских нарядов со стороны Меган. Королева была одета в один из своих типичных нарядов — мятно-зеленое пальто от Стюарта Парвина поверх шелкового цветастого платья с такой же шляпой от Рэйчел Тревор Морган, с неизбежными белыми перчатками, жемчугом и бриллиантовой брошью.