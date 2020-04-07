Стал известен диагноз Надежды Бабкиной

Российская певица Надежда Бабкина не заражена коронавирусом. Диагноз эстрадной певицы раскрыл ее представитель, передает РИА Новости.
По словам представителя Бабкиной, у нее диагностировали пневмонию, она лежит в стационаре. Ее состояние врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой.
Ранее о состоянии исполнительницы рассказала ее подруга, народная артистка России Клара Новикова. Она подчеркнула, что певица чувствует себя хорошо. Новикова предположила, что Бабкина "простыла" после посещения многочисленных мероприятий: "Она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее".
Бабкина была госпитализирована 6 апреля. Сообщалось, что у артистки нашли коронавирус. Источники газеты "Московский комсомолец" заявили, что ее ввели в искусственную кому.