Стал известен источник слухов о смерти королевы Елизаветы II

Причиной ложного сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, появившегося во вторник, 22 февраля, в таблоиде Hollywood Unlocked, могла стать неверная трактовка информации, полученной от "источников, близких ко дворцу". Об этом рассказывает издание The Cut.

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Предполагается, что таблоид, написавший, что королева "должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", ошибочно интерпретировал сообщение одного из гостей церемонии бракосочетания Эннинфула. На самом деле он говорил о внезапной смерти участника группы Queens of the Stone Age ("Королева Каменного века") Марка Ланегана, ушедшего из жизни 22 февраля. При этом появления Елизаветы II на свадьбе не ожидалось.

Как отмечает The Cut, после публикации "эксклюзивного" сообщения о кончине королевы Великобритании в Instagram-аккаунте Hollywood Unlocked основатель сайта Джейсон Ли написал на личной странице в соцсети, что настаивает на достоверности сведений.

Днем позже в Twitter таблоида появилось сообщение, что пост появился из-за оплошности стажера, опубликовавшего черновой пост, однако Джейсон Ли в своих соцсетях продолжил выражать уверенность в том, что Елизавета II скончалась.

Информация о смерти королевы Великобритании была опровергнута в тот же день.