Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии
Foto: LETA

Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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В выдыхаемом воздухе было обнаружено 1,05 мг/л алкоголя, то есть 2,1 промилле. Допустимая норма составляет 0,16 промилле.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал.

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Lenta.ru

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