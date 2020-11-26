Стали известны обстоятельства избиения Павла Прилучного
Foto: Privātais arhīvs

Причиной избиения актера Павла Прилучного является его спор с бизнесменом Владимиром Семеновым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации канала, артист и предприниматель за несколько дней до инцидента встретились в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе.

Прилучный позвал Семенова на поединок, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Они договорились встретиться через несколько дней.

Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала "Мажор" Прилучный получил травмы в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении. Позже актер рассказал, что восстанавливается после сделанной ему операции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

3

Source

Tags

Павел Прилучный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!