Подполковник запаса Федеральной службы исполнения наказаний России Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".

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Шутко отметил, что Ефремов может попасть в колонию-поселение, где можно будет с разрешения администрации снимать себе квартиру и "ходить на работу" в колонию, или в лагерь общего режима, где придется жить с другими заключенными в бараке.

Подполковник добавил, что из-за возраста актер вряд ли будет "пахать и валить лес", но наркотики представляются серьезным обстоятельством.

По мнению Шутко, к знаменитостям в колониях относятся внимательнее, и сотрудники следят, чтобы их "не обижали".

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.