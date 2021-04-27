Стало известно о новом романе Ким Кардашьян

В сети появилась информация о новом романе американской телезвезды Ким Кардашьян на фоне ее бракоразводного процесса с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Mirror.

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Поклонники 40-летней знаменитости заявили, что она встречается с репортером телеканала CNN Ваном Джонсом. Согласно материалу, они дружат на протяжении многих лет. Отмечается, что Кардашьян тесно сотрудничала с 52-летним общественным деятелем, когда изучала юриспруденцию и стажировалась по специальности на протяжении четырех лет.

Джонс является одним из самых известных обозревателей США, а также автором бестселлеров New York Times и обладателем премии "Эмми". В 2009 году он был специальным советником бывшего президента США Барака Обамы и основал несколько некоммерческих организаций.

Ранее в апреле стало известно о потенциальных женихах Ким Кардашьян. Согласно информации издания Page Six, за телезвездой ухаживает множество мужчин, среди которых члены королевской семьи, знаменитые актеры, спортсмены, а также бизнесмены-миллиардеры.

В феврале стало известно, что знаменитость подала на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. У пары есть брачный договор, который никто из них не оспаривает.