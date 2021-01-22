Стало известно о тяжелом заболевании секс-символа советского кино Светличной
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

У советской и российской актрисы Светланы Светличной, которую называют секс-символом советского кино, развилась старческая деменция, сообщила подруга артистки Елена Перелыгина в беседе с "Пятым каналом".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У Светличной усугубляются проблемы с памятью. По словам Перелыгиной, иногда актриса не узнает даже близких друзей. "Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает", — рассказала подруга артистки.

26 ноября Светлана Светличная была госпитализирована. Актриса жаловалась на боли в голове и общую слабость.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Играла в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

4

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса