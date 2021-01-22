Стало известно о тяжелом заболевании секс-символа советского кино Светличной

У советской и российской актрисы Светланы Светличной, которую называют секс-символом советского кино, развилась старческая деменция, сообщила подруга артистки Елена Перелыгина в беседе с "Пятым каналом".

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У Светличной усугубляются проблемы с памятью. По словам Перелыгиной, иногда актриса не узнает даже близких друзей. "Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает", — рассказала подруга артистки.

26 ноября Светлана Светличная была госпитализирована. Актриса жаловалась на боли в голове и общую слабость.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Играла в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.