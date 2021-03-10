Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в ходе шоу "Пусть говорят" сообщил о возможном изнасиловании певицы Валентины Легкоступовой перед смертью.

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Эксперт рассказал о результатах судмедэкспертизы и заявил, что некоторые признаки указывают на то, что над артисткой надругались. "У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие", — приводит слова Шарипова "Комсомольская правда".

Он выразил уверенность, что исполнительницу хита "Ягода-малина" либо избили, либо она сильно ударилась во время падения. "У нее поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие", — пояснил профессор.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки.