Стаса Михайлова назвали "упырем" за слова о заработке артистов во время пандемии
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Певец Александр Скляр подверг критике Стаса Михайлова за слова о заработке артистов.

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В программе "60 минут" Михайлов выступил против государственной поддержки артистов в период пандемии коронавируса. Артист заявил, что он сам финансирует свой музыкальный коллектив.

Как указал Скляр, Михайлов во время эфира рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов.

"Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь... Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу", — написал Скляр в соцсетях.

Ранее Стас Михайлов заявил, что с финансовыми проблемами из-за пандемии и отсутствия концертов и других выступлений столкнулись только звезды, которые живут не по средствам.

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