Степаненко обжаловала решение о разделе имущества с Петросяном

Артистка Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном. Об этом "Пятому каналу" рассказал адвокат Сергей Жорин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам представителя юмориста, он ничуть не сомневался в Степаненко. "Изначально, Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80 процентов от совместно нажитого имущества", — рассказал он.

Как отметил адвокат, несмотря на то, что в ходе многолетнего судебного разбирательства аппетиты артистки немного уменьшились, она все равно просила больше, чем положено по закону. "Просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит", — сказал Жорин.

Он добавил, что он и его клиент были к этому готовы, однако жалобу пока не получили. "Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию", — заключил собеседник телеканала.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей (17,29 млн евро). 10 июня Хамовнический суд Москвы поровну разделил имущество между Петросяном и Степаненко.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.