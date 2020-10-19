Звездный визажист и парикмахер королевской семьи рассказали секреты идеальной укладки и натурального макияжа герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам стилиста-парикмахера Ричарда Уорда (Richard Ward), красота волос в первую очередь заключается в их здоровье. Для их сияния и густоты он советует принимать витаминные добавки и пользоваться теми стайлерами, которые меньше всего травмируют волосы.

Для создания укладки герцогини Уорд, в свою очередь, применяет искусственные пряди и крупные бигуди на липучках: на них он накручивает волосы Миддлтон. "Это придает объем у корней и создает плавный и упругий изгиб локонов", — объяснил парикмахер.

Отмечается, что жене принца Уильяма также делают специальное окрашивание, которое колористы называют "бронд" (понятие образовано от слов "брюнетка" и "блондинка" — прим. "Ленты.ру"). Так, шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.

Согласно материалу, Кейт Миддлтон делает макияж сама, подчеркивая с помощью декоративной косметики достоинства своей внешности. Знаменитый визажист Десмонд Гранди (Desmond Grundy) для воссоздания ее образа собрал 18 косметических средств и рассказал, как правильно их применять.

"У Кейт отличная кожа, поэтому ей не нужен тяжелый тон. Я думаю, что она использует более легкие, прозрачные основы", — предположил Гранди и добавил, что для век герцогиня использует натуральную палитру оттенков от бледно-бежевых до темно-коричневых и черных цветов. При этом на нижний и верхний ресничный край Миддлтон наносит черную подводку, а на ресницы — черную тушь.

Кроме того, по словам Гранди, с помощью бронзера, румян и хайлайтера супруга принца Уильяма подчеркивает скулы, а помады и блески ягодных оттенков использует в своем макияже для того, чтобы сделать губы визуально больше.