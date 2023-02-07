76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля за совокупность жизненных достижений.

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По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг, сделавший головокружительную карьеру, не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кинопроизводству как фабрике грез и кинематографистам как людям, умеющим доносить до людей важные смыслы доступными способами.

В интервью немецкому журналу Stern Стивен Спилберг выразил свою обеспокоенность масштабами антисемитизма в США: "На данный момент он представляет собой явную и очевидную опасность для нашего общества, как в городах, так и в сельской местности". Его фильм "Фабельманы", который режиссер представляет на Берлинале, затрагивает и эту проблему.

Картину Спилберг считает "местью своим мучителям" - тем, кто в детстве издевался над ним, мальчиком из еврейской семьи. "Мне было очень важно, чтобы последнее слово в этом конкретном случае проявления антисемитизма осталось за мной", - отметил режиссер. Фильм "Фабельманы" номинирован в этом году на премию "Оскар" в семи категориях.

Творчество Стивена Спилберга многогранно и насчитывает более 100 полнометражных фильмов и телесериалов. Среди них такие кинохиты, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Режиссер трижды выигрывал "Оскар" и 19 раз был номинирован на эту премию.