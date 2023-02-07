Страдал от алкоголизма и был бездомным. Умер старший брат Мадонны

Энтони Чикконе, старший брат певицы Мадонны, скончался в возрасте 66 лет, сообщает Page Six. В последние годы мужчина жил под мостом в Мичигане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мадонна выросла в Мичигане в семье с восемью детьми, Энтони был старшим. О его смерти сообщил музыкант Джо Генри - муж сестры Мадонны Мелани. Сама артистка публично не комментировала смерть брата.

У большинства родственников были сложные отношения с Энтони из-за его алкоголизма. Мадонна пыталась помочь брату, но почти безуспешно. В последние месяцы она поддерживала с ним контакт, но на прошлой неделе он снова отказался ехать в реабилитационный центр, рассказал Джо Генри.

У Энтони непростой характер, в том числе он публично позорил членов семьи, включая Мадонну, в 2011 году. "Я ничто в их глазах. Если бы я замерз до смерти, моя семья даже не узнала бы об этом в ближайшие полгода", - говорил он.

Foto: Vida Press

В 2017 году он отправился на лечение, тогда ему удалось воссоединиться с родственниками, но он по-прежнему злился на Мадонну и других близких. В интервью, уже будучи бездомным, Энтони Чикконе прямо сказал, что Мадонна "никогда не любила меня" и что он тоже не любил свою сестру.

Мать Энтони и Мадонны умерла в 1963 году в возрасте 33 лет. У Мадонны хорошие отношения с другими братьями и сестрами.