Страдающий болезнью Паркинсона Оззи Осборн изменился до неузнаваемости
Foto: Kadrs no video

Страдающий болезнью Паркинсона британский рок-музыкант Оззи Осборн изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее снимки артиста.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Папарацци засняли 71-летнего рокера в Лос-Анджелесе во время поездки на автомобиле с женой Шэрон. На снимках основатель Black Sabbath запечатлен с седыми и зачесанными в хвост волосами, а также с уставшим и болезненным лицом. Уточняется, что Осборн несколько месяцев не появлялся на публике.

В январе стало известно, что музыкант страдает одной из форм болезни Паркинсона. Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа "никак не является смертным приговором". "Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", — объяснила она.

Позднее рокер пожаловался на постоянные невыносимые боли. Музыкант рассказал, что в начале 2019 года он пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. Он пояснил, что принимает большое количество болеутоляющих, хотя не отказался бы от опиатов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Оззи Осборн
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта