Страх, депрессия и давление. Дочь Синди Кроуфорд рассказала, что карьера модели разрушает ее жизнь

Супермодель Кайя Гербер заявила, что жизнь девушек, построивших карьеру в модельном бизнесе, далеко не безоблачна, а радостные фотографии, которые они выкладывают в Instagram — всего лишь "яркие блики". В видеоролике Vogue, рассказывающем о работе моделей, она оказалась среди девяти девушек, которые откровенно признались в своих страхах, депрессии и давлении со стороны заказчиков и публики.

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"Все, что вы видите в соцсетях, — это яркие блики, — говорит 18-летняя дочь Синди Кроуфорд. — Но это нормально — иногда не чувствовать себя нормально. Нормально быть грустной, нормально, когда у тебя плохой день. Но это не те дни, которые мы выкладываем в Instagram".

По признанию Кайи Гербер, она работает в индустрии, где "так много разных людей, что ты сталкиваешься с проблемами".

И это при том, что с самого начала она оказалась в привилегированном положении — дочь супермодели Синди Кроуфорд начала сниматься в 10 лет, а в 16 впервые вышла на подиум и быстро стала музой Карла Лагерфельда и одной из самых востребованных моделей мира.

Другие девушки, принявшие участие в съемках ролика Vogue, не могут похвастаться родством со знаменитыми моделями 90-х. Всего для видео снялись девять успешных моделей — Кайя Гербер из них оказывается самой знаменитой. Все они жалуются, что модельный бизнес разрушает душевное состояние девушек, которые в него попадают.

В частности, модель родом из Южного Судана Адут Акеч признается, что недавно вспоминала, как для нее сложился 2019 год: "С точки зрения карьеры — потрясающе. В личном плане — это был не лучший год". В ролике она сообщила, что давно страдает от глубокой депрессии и тревожности.

Это не первый раз, когда Адут Акеч говорит о душевном расстройстве — и в ролике модель объясняет, что в какой-то момент решила не страдать молча. "Я знаю, что есть множество людей, которые проходят через то же, что и я", — отметила модель.

Действительно, в январе этого года она написала в Instagram, что 2019-й стал худшим годом в ее жизни: "Я была в такой депрессии, что хотела со всем покончить".

Одна из проблем моделей — это необходимость все время быть на виду, теряя себя и чувствуя, как все тебя оценивают.

"Модели нужно буквально отделять саму от себя, когда ты перестаешь себе принадлежать", — рассуждает модель эфиопского происхождения Адесува Айгеви. По ее словам, у всех моделей есть трудности с самооценкой. "Так что это забавно — видеть людей, которые бросаются на нас, думая, что мы эдакие суперсекси-существа. Представьте, что целый мир оценивает каждую пору вашего тела, — продолжает она. – Кто-нибудь научил вас справляться с этим?"

Однако девушки, которым необходимо нравиться множеству других людей и выглядеть великолепно, чувствуют себя предметами — которые, к тому же, можно легко выбросить или заменить.

"Я думаю, есть потребность в глобальном пересмотре принципов обращения с людьми — не просто как с объектами, как c одноразовыми предметами", — полагает популярная модель размера плюс Палома Эльсессер. По ее словам, девушки в модельной индустрии подвергаются давлению со стороны тех, кто имеет власть над ними, потому что сами боятся "быть выброшенными".

Это подтверждает модель Анок Яй. "Думаю, многие девушки не высказываются, потому что чем-то рискуют", — считает она. "Тебе в лицо бросают, что тебя можно заменить", — соглашается Адесува Айгеви.

"Думаю, многие модели боятся, потому что нам дают понять, что если мы выскажемся против определенного клиента, бренда или дизайнера, мы испортим отношения и вследствие этого нас больше никогда не используют", — указывает Адут Акеч. Она призывает внести изменения в модельную индустрию таким образом, чтобы модели могли говорить, что им не нравится, "не испытывая ощущения, что их за это распнут".

Большинство моделей сходятся в том, что их век короток — около пяти лет. "Если ты умна, ты можешь сделать так, чтобы продержаться дольше", — оговаривается Анок Яй. Однако проблема в том, что после пяти лет девушки настолько изматываются, что просто уходят. "Эта индустрия разрушает твое душевное состояние", — заключает Анок Яй.

О проблемах с душевным равновесием и ранее говорили многие супермодели — Жизель Бундхен признавалась, что на пике карьеры испытывала панические атаки, а Белла Хадид в прошлом году на фестивале моды Vogue в Париже рассказала, что страдала от депрессии и "плакала каждое утро", при этом испытывая чувство вины из-за того, что так несчастна, несмотря на "потрясающую жизнь".