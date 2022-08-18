После начала войны в Украине многие российские кинематографисты выступили против войны. Одним из первых артистов, занявших категорическую антивоенную позицию, стал Алексей Панин. Его карьера в России закончилась после публичного высказывания. Где сейчас живет и что делает актер?

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В интервью эстонскому порталу Delfi Панин рассказал об эмиграции, ролях, за которые ему стыдно, а также о своем отношении к войне, власти и коллегам, поддерживающим политический режим в России.

Как ты считаешь, правильно ли сегодня проводить кинофестивали и как ты относишься к их участникам и организаторам?

В нашей стране все предельно понятно: страна живет своей жизнью, проводит кинофестивали, в нашей стране нет никакой войны, наша страна ведет спецоперацию против нацистов. Я, живя в Европе, каждый день встречаю на улицах людей из Украины - детей, женщин, которые никакого отношения к нацизму не имеют и в Украине они фашистов особо не видели. Они были вынуждены бежать из своего дома, потому что русский мир пришел их "освобождать". При этом практически все украинцы, которые здесь находятся, говорят на русском языке.

А в России все нормально - все живут своей жизнью и ездят на фестивали. Это весь мир живет этой войной, это весь мир шатает от того, что творит Путин. И это на зарубежных фестивалях русским, показывающим свои фильмы, необходимо обозначать свою позицию, выходя на сцену. А в России большинство людей живут как жили, в том числе – проводя фестивали и принимая участие в них.

Бытует мнение, что ты покинул Россию в самом начале войны. Как ты, учитывая специфику профессии, решился на этот поступок?

Я покинул Россию за два года до начала войны. Еще живя в России, я открыто говорил о своем отношении к Путину, к тому, что происходит в нашей стране. Я открыто говорил о Крыме и публично попросил прощения у украинцев. Мое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, записанное в Стамбуле, видело 80% русскоязычного населения земного шара. Там я честно и подробно рассказал обо всем, что думаю в отношении России, нашего преступного путинского режима и по поводу русского народа, принимающего этот режим. Я горжусь тем, что не впрыгивал в последний поезд и давно обозначил свое отношение ко всему.

Весной в соцсетях появилось видео, где ты просыпаешься в Риме на улице. Многие решили тогда, что ты бедствуешь, бежав из России, скитаешься без денег и "спишь под мостом". Каково на самом деле твое истинное положение в Европе и каково происхождение этого видео?

Да, действительно, на своей страничке в Instagram я выложил видео, где я ночевал на улицах Рима. Но это было совсем не потому, что у меня не было денег. У меня были полные карманы денег. Я просто хотел почувствовать себя свободным. Я мог в этот вечер спокойно снять гостиничный номер, но я не хотел этого делать. Я гулял один по Риму, я очень люблю этот город. Вечером прилег на скамейку в центре города, подложил рюкзак себе под голову и проснулся абсолютно счастливым оттого, что могу позволить себе все.

Я никогда не ночевал под мостом от бедности. И ехал я не в никуда. Я купил квартиру в Испании. Мы с дочкой переехали, получили вид на жительство. Тех денег, которые у меня были 10 лет назад, когда я снимался в кино, у меня давно уже не было. С того момента, как я начал открыто выступать против действий Путина в Украине, мне перекрыли возможность работать на федеральных каналах. Я, конечно, работал, но это уже было совсем не так, как раньше. Но люди, не привязанные к бытовым вещам, умеют находить счастье в простоте.

Есть ли в твоей фильмографии картины, об участии в которых сегодня ты можешь сказать, что тебе стыдно?

У меня огромное количество фильмов, сериалов, за которые мне не то, что стыдно, я сам смотреть это не буду. Я это делал ради денег, свою работу выполнял честно. Но, к сожалению, я снялся в огромном количестве говна, которое было сделано плохо, неталантливо, низкобюджетно, и за это мне действительно стыдно. Я эти фильмы перечислить даже не могу – их огромное количество. Я понимаю, что в таких проектах я играл не совсем удачно. Часто потому, что мне не давали репетировать, все это было на бегу – "быстрее, быстрее, мы опаздываем, надо это снять". Откровенно гнали халтуру. Как бы актер не старался - эта общая халтура отражается и на его игре.

Деятелям культуры, высказавшимся открыто против "спецоперации" в Украине, надолго закрылась дорога в профессию дома. Чем ты теперь планируешься заниматься?

Когда началась война, у меня был выбор. 28 февраля я должен был лететь на съемки в Россию. Я мог заработать определенную сумму денег, которой мне хватило бы на несколько месяцев жизни. Но я не думал ни секунды. Высказал свое отношение к происходящему, сказал, что Путин – убийца. Я прекрасно понимал, что после этого дорога в Россию мне будет надолго закрыта. Но моя совесть чиста. Я бы не смог жить, зная, что убивают детишек в Мариуполе. Я не знаю, как живут эти люди – Машков, Певцов, Скабеева... Что я буду дальше делать? Жить. Пространство обязательно даст какие-то возможности. Посмотрим.

Как ты относишься представителям актерского цеха, активно поддерживающим позицию власти, и к тем, кто придерживается нейтральной позиции, - не поддерживая войну, но и не выступая открыто против?

Я не могу грести всех людей под одну гребенку. У кого-то есть причины, по которым люди не могут выступать против войны, при этом они как бы и не поддерживают ее. К каждому человеку нужно отдельно подходить. Вот такие люди, как Машков и Певцов для меня конченые мрази. А есть люди, которые не могут открыто говорить правду, потому что у них есть объективные причины. Мы не можем сейчас всех осуждать, мол, все, кто молчат сегодня, – подлецы. Но для меня этот вопрос однозначен. Те, кто поддерживает войну, – мрази и твари. Я не понимаю, как они живут на белом свете.

Многие твои коллеги оказались сегодня в сложной ситуации. Люди встали перед выбором между совестью и делом жизни, и в этой парадигме большинство выбирает дело. Как ты полагаешь, какую позицию сегодня должны занимать деятели культуры, претендующие на статус порядочных людей?

Это сложный вопрос. Я общался со многими актерами, своими друзьями, которые не выражают свою позицию. Стал ли я относиться к ним хуже? К своим близким друзьям – нет. К людям, которые мне не близки… Я не могу однозначно сказать что-либо про тех, кто молчит. У всех, кто молчит, есть разные причины. Немногие готовы лишиться работы, не иметь возможности кормить детей, но при этом высказаться. Я уже не жил в России, я давно высказался и давно многого лишился. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Я считаю, что честный человек, несмотря ни на что, должен высказаться. Потому что это война. Это не просто политические разногласия, выборы, поправки в конституцию – это война, где убивают людей. И ты должен высказать свою позицию. Но я не берусь осуждать тех, кто молчит.

Уместно ли тем, кто выступает против войны, работать на проектах с господдержкой?

Нет, конечно. Я считаю, если ты против войны, но при этом снимаешься в проекте продюсера, который поддерживает войну, Путина и весь этот беспредел, берет деньги на свои проекты из госбюджета, то, естественно, занимая гражданскую позицию против войны и действующего режима, ты не имеешь права сниматься в таких фильмах. А, с другой стороны, что делать актерам театра имени Олега Табакова, которые давно работают в "Табакерке" и не поддерживают войну? Уходить из театра, потому что Машков поддерживает Путина? Я не знаю, что делать тем, кто занимает активную гражданскую позицию, но таких очень мало. Я разговаривал со многими актерами, к которым отношусь с уважением, - мои друзья юности, ныне известные артисты – они вообще не хотят эту тему затрагивать. Им спокойно живется в России.

И они не являются сторонниками Путина – просто они пытаются жить по тем правилам игры, которые сейчас сложились. Они живут своей жизнью и не хотят даже обсуждать ни войну, ни ситуацию внутри страны. Один очень известный актер, например, сказал мне, что его семья уже живет в Израиле, а сам он работает в театре Фоменко. Он говорит: "Леша, я все понимаю, я приезжаю в Россию тупо зарабатывать деньги и уезжаю обратно". А другие актеры все прекрасно понимают, но даже не хотят этот вопрос поднимать. Они готовы говорить о чем угодно, только не об этом. Они играют по определенным правилам игры. Людей смелых, готовых пожертвовать собой ради правды, – единицы.

Каким ты видишь ближайшее будущее России?

Я еще в России говорил о том, что, к сожалению, в нашей стране никогда ничего не поменяется. Для того, чтобы что-то поменялось, нужно чтобы сменилось несколько поколений. А так – нет. Страна рабов, страна господ. Большую часть России населяют дремучие, первобытные люди. Хамство, гомофобия, грязь – вот это, к сожалению, будущее России. Даже если копать глубоко в историю, никогда ничего в этой стране не менялось - народ, видимо, заслуживает именно такую власть.

В первые дни войны я думал, что народ выйдет на улицы и сметет эту власть к чертовой матери. А народ все схавал. Тупое быдло, с которым ничего поменять, к сожалению, нельзя. Европа живет, развивается, и она на 200 лет впереди. Очень хочется надеяться, что когда-нибудь Россия станет свободной страной и сможет жить счастливо. Но, мне кажется, в России никогда ничего не изменится.