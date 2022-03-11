Борис Акунин считает, что начатая властью России война в Украине нанесла огромный ущерб репутации всех русских, но она же ускорит распад империи. Об этом писатель заявил в интервью Rus.LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось, Акунин вместе с Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым создали фонд "Настоящая Россия", призвав помогать беженцам. В интервью он пояснил, что цель этого фонда - объединить и централизовать действия людей, которые помогают всем несогласным с российской властью.

"С нашей точки зрения, [нынешнее] российское государство — это "фейковая" Россия. Это путинская Россия. Это не свободное государство, где люди не могут выражать свою волю. Мы можем. И мы хотим. [...] Пока ее делают несколько волонтеров, живущих в разных странах. Поэтому все несколько "на коленке". Присоединяется к этому множество людей. Каждый день на сайте будут появляться тексты, обращения известных русских людей со всего мира. Следите, будет много всего происходить".

Акунин также рассказал, что, по его мнению, будет происходить с Россией. Ранее он предполагал, что Путин, который очень следит за своим здоровьем, может прожить до 90-95 лет, а потом превратиться в какого-то "виртуального Путина", которого будут делать по технологии deepfake. Но 24 февраля, считает писатель, Путин совершил ошибку: "Он перепилил сук, на котором он сидит. Дальше все будет происходить, я уверен, гораздо быстрее, чем могло быть. Зависит от того, насколько и до какой степени эффективно Путину будет помогать блок системных либералов. Если бы они все нашли мужество оттуда уйти, этот блок бы возглавили какие-то припутинские болваны, и тогда все бы это развалилось гораздо быстрее".