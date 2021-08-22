Стразы, стринги, ирокез. Как возвращается мода, которую хочется забыть?

В августе исполняется 40 лет с начала вещания культового музыкального телеканала MTV, который навсегда изменил культурную индустрию. Видеоклипы транслировались там днем и ночью: канал дал возможность артистам стать узнаваемыми не только на слух, но и визуально. Так, последнее десятилетие XX века превратилось в эру запоминающихся образов и нестандартных модных решений, которые вновь становятся трендами 40 лет спустя. О том, как телеканал превратил музыкантов в трендсеттеров эпохи, — в материале "Ленты.ру".
Корсет и перчатки со стразами
Поколение MTV (MTV Generation) — так называли тех, кто с упоением смотрел видеоклипы любимых исполнителей и старательно подражал своим кумирам. Новые поп-звезды начала 1980-х, такие как Синди Лопер, Бой Джордж, Майкл Джексон и Мадонна, разработали вместе с имиджмейкерами тщательно продуманные глянцевые образы, которые закрепились за ними на многие десятилетия.
Лопер запомнилась публике сумасшедшими прическами, Бой Джордж стал ассоциироваться с ярким макияжем, разрушив множество гендерных стереотипов, а король и королева жанра — Джексон и Мадонна — прославились самыми дорогими клипами и умопомрачительными концертными выступлениями со множеством костюмов, танцами и спецэффектами.
Альбом Майкла Джексона Thriller 1982 года стал самым продаваемым в истории, а его образ из одноименного клипа превратился в модную реликвию. После успеха видео копии красной кожаной куртки с объемными плечами и золотыми полосками начали продавать на каждом шагу, при этом некоторые продавцы утверждали, что в их руках — оригинал. В 1984 году Джексон даже подал иск в суд с целью предотвратить несанкционированное распространение его стиля.
В итоге спустя два года после смерти исполнителя в 2009 году, его куртка ушла с молотка на аукционе Julien's Auctions за рекордные 1,8 миллиона долларов (почти 65 миллионов рублей по курсу 2009 года). Владельцем культовой вещи стал биржевой торговец из Техаса Милтон Веррет. По его мнению, куртка артиста является "величайшей памятной вещью в истории рок-н-ролла".
Неотъемлемыми элементами стиля Джексона также стали классические костюмы в сочетании с белыми носками, лоферами, шляпой и перчатками. Артист, чьи костюмы, аксессуары и обувь изготавливались на заказ, бесспорно повлиял на моду своего поколения.
В свою очередь Мадонна эпатировала публику многообразием своих сценических нарядов. Например, на премии MTV Awards в 1984 году она исполнила хит Like A Virgin в свадебном платье. Однако чаще всего певица появлялась в клипах и на сцене в откровенных корсетах, которые позже становились трендом среди юных поклонниц артистки. Одним их самых знаменитых является золотистый корсет с конусами, созданный Жан-Полем Готье для ее тура Blond Ambition в 1990 году. Известно, что Мадонна принимала непосредственное участие в разработке своих костюмов.
В марте 2021 года эксперты моды заявили, что корсеты вернулись в моду благодаря популярному романтическому сериалу "Бриджертоны", премьера которого состоялась на платформе Netflix в декабре прошлого года. Вдохновившись образами главных героев сериала, известные модели и блогерши начали массово выкладывать фотографии в корсетах и кружевном нижнем белье в соцсетях. Этот предмет гардероба появился в ассортименте различных брендов, таких как Revolve, Nasty Gal, Asos, Pretty Little Thing и H&M. При этом сегодня дизайнеры производят комфортные модели аксессуара из мягкой ткани, избегая тугой шнуровки.
Темное царство
В 1990-х начали набирать популярность образы в стиле панк-музыкантов и представителей альтернативных жанров музыки, которых зачастую относили к субкультуре готов. Панки принесли в моду ирокезы, ремни и кожаные куртки с шипами, сетчатые колготки, брюки и юбки в клетку, а также массивные металлические украшения. В то же время стиль готов характеризовался одеждой в стиле викторианской эпохи, массивными ботинками Dr. Martens, вещами преимущественно мрачных оттенков с мистической или ритуальной символикой. Олицетворением данных стилей были группы Metallica, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Мэрилин Мэнсон.
Помимо этого, период 90-х запомнился популяризацией скейт-культуры и стилем гранж. Основным представителем последнего стал вокалист группы Nirvana Курт Кобейн. В эфирах на MTV он появлялся с немытой головой, в светлых джинсах с пятнами грязи, в потертых кедах Converse с посеревшими шнурками, футболке с изображением панк-группы и мятой рубашке.
Тысячи людей находили в образе артиста то, что откликалось в них самих: происхождение из бедных семей, любовь к творчеству и депрессивные настроения. Отсюда пошло массовое подражание небрежному стилю в одежде и стремление выглядеть по-бунтарски.
Гранж настолько укоренился среди молодежи, что такие крупные модные дома, как Dolce & Gabbana и Versace начали отшивать коллекции с элементами данного стиля.
Цепи на шею, белье наружу
Поскольку музыка и мода стали неотделимы друг от друга, эксперты затруднялись ответить на вопрос, кто на кого влияет: дизайнеры на стиль артистов или артисты на формирование подиумных тенденций. Ярким примером этому послужил расцвет хип-хопа и рэпа. Как и последователи гранжа, артисты упомянутых жанров любили носить мешковатые штаны, спущенные до такой степени, что любопытный зритель мог разглядеть марку их трусов-боксеров (чаще всего это было белье люксовых брендов Calvin Klein или Ralph Lauren).
"Героями поколения" в начале 90-х были RUN DMC, Wu-Tang Clan, N.W.A, Ice Cube, Dr. Dre. Кепки с прямым козырьком, самые последние модели кроссовок и спортивные костюмы конкурирующих брендов Nike и Adidas, массивные цепи и обилие татуировок — тут же указывали на то, что на экране MTV появились представители хип-хоп-сцены.
В 1994 году Snoop Dogg вышел на публику в полосатой рубашке Tommy Hilfiger, после чего продажи бренда резко выросли. 2Pac регулярно дополнял свои образы банданами разных цветов, сделав из аксессуара свою визитную карточку.
Несмотря на то что звезды хип-хопа годами увеличивали продажи упомянутых брендов, эта роскошь была доступна далеко не всем. Отчасти поэтому рынок поддельных вещей начал процветать по всему миру, причем 95 процентов реплик поступало в продажу из Китая. И по сей день в этой стране чаще всего копируют вещи таких брендов, как Nike, Ray-Ban, Rolex и Louis Vuitton. Торговля контрафактными товарами является крупнейшим финансовым преступлением: по данным журнала Forbes, в 2018 году их продажи составили 1,2 триллиона долларов.
Обнаженные пупки
Наконец наступил новый век, и вместе с ним — новые иконы стиля и примеры подражания для миллионов телезрителей по всему миру. Поп-принцесса Бритни Спирс стала одной из главных фигур десятилетия. Ее первый клип на песню Baby One More Time, вышедший в эфир MTV в 1998 году, произвел настоящий фурор. Певица появилась на кадрах в сексуальной школьной форме: клетчатая мини-юбка, завязанная узлом на талии рубашка, оголяющая живот, пиджак, гольфы и две косички — этот образ был знаком каждому тинейджеру.
Певица часто выступала на сцене в кроп-топах и брюках на низкой посадке с торчащими из-под них стрингами. Увидев проколотый пупок звезды, юные фанатки массово атаковали салоны пирсинга. Коллега Спирс — Кристина Агилера — также появлялась на публике в одежде крошечных размеров. Она, в свою очередь, задала тренд на цветные пряди в волосах, различные головные уборы и проколотый нос.
В 2017 году специалисты портала Body Jewerelly подсчитали, что примерно 72 процента женщин и 12 процентов мужчин, проживающих в США, имеют ту или иную форму пирсинга. При этом представители обоих полов прокалывали части тела до 24 лет. Отмечается, что женщины чаще делают пирсинг мочек ушей, пупка и носа, а мужчины — сосков, бровей и хрящей уха.
Конкурирующие между собой певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе запомнились зрителям своими сценическими костюмами, усыпанными стразами. Обе исполнительницы часто выступали в изготовленных на заказ боди и на высоких каблуках. На ковровых дорожках их можно было заметить в расклешенных джинсах, платьях с пайетками, коротких топах и серьгах-кольцах.
Так, в 2001 году Лопес появилась на кадрах клипа на песню I'm Real в велюровом костюме розового цвета бренда Juicy Couture с традиционной аппликацией из страз. Бейонсе также не упускала возможности появиться на публике в одежде со стразами: в 2004 году ее запечатлели на ковровой дорожке премии MTV VMA в золотистой рубашке с отделкой из драгоценных камней и шортах.
Объект желания
Немаловажную роль в формировании трендов сыграли многочисленные передачи, реализованные MTV. К примеру, такие шоу, как "Дом стиля", "Тачку на прокачку", "По домам", были знакомы каждому тинейджеру.
Премьера первого проекта, ведущей которого стала одна из самых известных супермоделей Синди Кроуфорд, состоялась в мае 1989 года. Он был посвящен закулисью модной индустрии и образу жизни звезд подиума того времени. Кроуфорд обсуждала с героями выпусков темы диет, ухода за собой, а также проблему расстройства пищевого поведения, которая была распространена среди манекенщиц и знаменитостей.
В то же время передача, посвященная реставрации и тюнингу старых автомобилей, зародила в сердцах молодого поколения мечты о дорогой необычной машине. Продюсеры "Тачку на прокачку" обрабатывали тысячи заявок от жителей Лос-Анджелеса и других городов Калифорнии, которые рассказывали о своих разваливающихся авто в надежде, что именно в их дверь постучится ведущий шоу — рэпер Xzibit.
Машинами счастливчиков занимались специалисты компании West Coast Customs. Как правило, они полностью обновляли автомобили: ставили новые двигатели, меняли обивку салона, наносили на внешние части яркие рисунки. Помимо этого, механики оснащали "тачки" высокотехнологичными деталями в соответствии с увлечениями владельца. Например, они устанавливали мощные аудиосистемы, DVD-плееры, телевизоры и даже приставки для видеоигр. Благодаря MTV десятки американцев стали на шаг ближе к стилю своих любимых хип-хоп-исполнителей, которые считали (и по-прежнему считают) своим долгом сняться в клипе на фоне дорогого тюнингованного спорткара.
Шоу "По домам" также вызывало у зрителей зависть и восхищение, ведь с экранов телевизоров им открывались двери роскошных апартаментов и особняков мировых звезд. Дома, внутри которых располагались бассейны, СПА-комплексы, кинотеатры и безразмерные гардеробные, потрясали воображение простых смертных и становились эталонными, когда дело доходило до визуализации дома мечты.
К истокам
Сегодня интерес к стилю 1990-х и 2000-х активно возвращают популярные сообщества в соцсетях. Среди них, например, Instagram-аккаунты 90sanxiety, на который подписано два миллиона пользователей, и 2000sanxiety, который на данный момент насчитывает больше 337 тысяч подписчиков. Администраторы упомянутых страниц регулярно публикуют образы звезд, популярных в то время, и большинство из них — выходцы MTV.
Например, в апреле 24-летняя Хадид вернула в моду популярные в 2000-х бриджи, сделав фото, на которых она позирует в узких штанах с цветочным принтом длиной чуть ниже колена, а в июне она прошла по улицам Парижа без белья в одежде из 90-х. Папарацци запечатлели манекенщицу в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках с низкой посадкой, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках.
Дуа Липа, в свою очередь, поделилась в соцсетях фото в черном платье с вырезами на талии и спине, а также деталью в виде выглядывающих стрингов, некогда также популярных в нулевых. Помимо этого, исполнительница полюбила спортивные костюмы в стиле того же десятилетия и снялась в ярко-зеленых расклешенных брюках и короткой толстовке на молнии.
Однако среди звезд "старого поколения" есть и те, кто возвращается к нарядам своей молодости. В декабре 2020 года американская певица Гвен Стефани решила поностальгировать и повторить свой культовый образ, в котором она снималась в клипе на песню Just a Girl 1995 года. Для нового сольного сингла она сфотографировалась в укороченной белой майке с красно-синей окантовкой в зоне декольте, синих брюках с полоской, черным ремнем и белых туфлях на каблуках.
Модные тенденции, зародившиеся на экранах и ковровых дорожках премий MTV, пережили эру видеоклипов или даже самих артистов. О них пишут книги и статьи, по ним читают лекции и снимают фильмы, и это в очередной раз подтверждает колоссальное влияние телеканала на фэшн-индустрию.