Стразы, стринги, ирокез. Как возвращается мода, которую хочется забыть?

Несмотря на то что звезды хип-хопа годами увеличивали продажи упомянутых брендов, эта роскошь была доступна далеко не всем. Отчасти поэтому рынок поддельных вещей начал процветать по всему миру, причем 95 процентов реплик поступало в продажу из Китая. И по сей день в этой стране чаще всего копируют вещи таких брендов, как Nike, Ray-Ban, Rolex и Louis Vuitton. Торговля контрафактными товарами является крупнейшим финансовым преступлением: по данным журнала Forbes, в 2018 году их продажи составили 1,2 триллиона долларов.

Обнаженные пупки

Наконец наступил новый век, и вместе с ним — новые иконы стиля и примеры подражания для миллионов телезрителей по всему миру. Поп-принцесса Бритни Спирс стала одной из главных фигур десятилетия. Ее первый клип на песню Baby One More Time, вышедший в эфир MTV в 1998 году, произвел настоящий фурор. Певица появилась на кадрах в сексуальной школьной форме: клетчатая мини-юбка, завязанная узлом на талии рубашка, оголяющая живот, пиджак, гольфы и две косички — этот образ был знаком каждому тинейджеру.

Певица часто выступала на сцене в кроп-топах и брюках на низкой посадке с торчащими из-под них стрингами. Увидев проколотый пупок звезды, юные фанатки массово атаковали салоны пирсинга. Коллега Спирс — Кристина Агилера — также появлялась на публике в одежде крошечных размеров. Она, в свою очередь, задала тренд на цветные пряди в волосах, различные головные уборы и проколотый нос.

В 2017 году специалисты портала Body Jewerelly подсчитали, что примерно 72 процента женщин и 12 процентов мужчин, проживающих в США, имеют ту или иную форму пирсинга. При этом представители обоих полов прокалывали части тела до 24 лет. Отмечается, что женщины чаще делают пирсинг мочек ушей, пупка и носа, а мужчины — сосков, бровей и хрящей уха.

Конкурирующие между собой певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе запомнились зрителям своими сценическими костюмами, усыпанными стразами. Обе исполнительницы часто выступали в изготовленных на заказ боди и на высоких каблуках. На ковровых дорожках их можно было заметить в расклешенных джинсах, платьях с пайетками, коротких топах и серьгах-кольцах.

Так, в 2001 году Лопес появилась на кадрах клипа на песню I'm Real в велюровом костюме розового цвета бренда Juicy Couture с традиционной аппликацией из страз. Бейонсе также не упускала возможности появиться на публике в одежде со стразами: в 2004 году ее запечатлели на ковровой дорожке премии MTV VMA в золотистой рубашке с отделкой из драгоценных камней и шортах.

Объект желания

Немаловажную роль в формировании трендов сыграли многочисленные передачи, реализованные MTV. К примеру, такие шоу, как "Дом стиля", "Тачку на прокачку", "По домам", были знакомы каждому тинейджеру.

Премьера первого проекта, ведущей которого стала одна из самых известных супермоделей Синди Кроуфорд, состоялась в мае 1989 года. Он был посвящен закулисью модной индустрии и образу жизни звезд подиума того времени. Кроуфорд обсуждала с героями выпусков темы диет, ухода за собой, а также проблему расстройства пищевого поведения, которая была распространена среди манекенщиц и знаменитостей.