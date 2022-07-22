Суд Литвы вновь "завернул" Клинта Иствуда по делу против рекламы конопли

С прошлого года голливудский актер Клинт Иствуд и его представители судятся с компаниями, которые производят продукцию из конопли, поскольку они упоминались в онлайн-статье, где было сказано, что Иствуд поддерживает использование конопли. Одной из компаний была литовская фирма Mediatonas, и суд США Центрального округа штата Калифорния в прошлом году присудил в пользу Иствуда взыскать с нее 6,1 млн долларов США (6 млн евро).

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Однако литовский апелляционный суд в январе этого года отказался выдать разрешение на выполнение принятого американским судом решения и взыскать с уже ликвидированной компании Mediatonas долг, поэтому голливудский актер Клинт Иствуд продолжил юридическую тяжбу с компанией, которая якобы незаконно использовала его образ для рекламы продуктов из конопли.

По словам адвоката Primus Робертаса Юодки, Mediatonas в прошлом году была ликвидирована незаконно, чтобы избежать ответственности. "Такой ликвидации вообще не могло быть, должны были объявить о банкротстве, но основной кредитор Иствуд включен не был с его требованиями", – сказал Юодка.

"Главный акционер и глава Гедрюс Бучинскас злоупотребил данным временем и быстро ликвидировал компанию, чтобы не успел прийти иск", – прибавил он. По словам Юодки, компании Mediatonas еще в феврале 2021 года сообщили о требованиях актера и информировали о том, что в американский суд подан иск. Литовский апелляционный суд 18 января 2022 года отказался принимать решение американского суда и указал, что Mediatonas был упразднен в декабре 2021 года.

Между тем, Клайпедский окружной суд 31 марта счел, что есть большая вероятность того, что Бучинскас может скрыться от правосудия и растратить перенятое у компании имущество. Иствуд и компания Garrapata которая управляет его изображением и правами на изображение, просили суд взыскать с Бучинскаса уже 50 тысяч долларов компенсации, 5% годовых и оплату судебных издержек.

Но 14 июля Литовский Апелляционный суд (ЛАС) удовлетворил жалобу Бучинскаса и отменил принятое в марте этого года решение Клайпедского окружного суда. "Суд первой инстанции не дал должной оценки обстоятельствам, лежащим в основе одного из необходимых условий применения временных мер защиты - угрозе исполнения возможного в будущем решения, благоприятного для истцов", - говорится в определении суда. Апелляционный суд Литвы разрешил распоряжаться имуществом на 50 000 евро основному бывшему акционеру и управляющему литовской компании Гедрюсу Бучинскасу, сообщает LETA.

Иствуд и компания Garrapata указывали, что Бучинскас причинил ущерб, поскольку знал о деле, возбужденном в Центральном окружном суде США штата Калифорния, и о принятом в октябре 2021 года решении, которым с Mediatonas взыскивались 6 млн долларов США, и понимая, что активов компании будет недостаточно для удовлетворения этих требований, был вынужден возбудить дело о неплатежеспособности.

По их данным, Бучинскас, чтобы избежать исполнения решения суда и завладеть активами компании, не стал обращаться в суд с заявлением о неплатежеспособности, а приступил к ее ликвидации, тем самым ограничив возможность взыскания хотя бы части присужденной суммы.

Однако Литовский Апелляционный суд (ЛАС) стал на сторону бывшего акционера компании.