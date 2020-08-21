Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля о другом водителе

Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить к делу актера Михаила Ефремова письменные показания "секретного свидетеля" стороны защиты, сообщает РИА Новости.

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Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний Александра Кобца. Свидетель ДТП был вызван в суд для допроса.

Отмечается, что Кобец ранее путался в своих показаниях и не раз изменял их. Он также сообщал о том, что не видит одним глазом, а на другом глазу у него зрение минус три.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев зачитал в суде показания "секретного свидетеля". Мужчина заявил, что в тот вечер гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближайшей к нему машиной оказался джип Ефремова. За рулем, уверяет свидетель, сидел "молодой человек и складывал подушку безопасности". Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью. Актер, по его словам, "сто процентов сидел на пассажирском сиденье".

Также ранее адвокат Ефремова предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, в котором указано, что не был раскрыт вопрос о влиянии хакерской атаки на управление автомобилем артиста. В отзыве говорилось о том, что в экспертизе не исследована возможность вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и ослепления водителя лазером.

Отмечается, что отзыв приобщили к материалам дела, после чего судья Елена Абрамова допросила эксперта, написавшего его. Тот на вопрос, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, сослался на интернет.