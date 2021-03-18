Суд отменил решение взыскать с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка
Foto: LETA

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова долга, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста — Александра Добровинского.

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Дело об ипотечном долге в размере почти 780 тыс. евро перед латвийским банком ABLV направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию — Мосгорсуд. "Сегодня произошло событие, к которому я уверенно шел: кассационный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное Таганским судом, по тяжбе латвийского банка с Филиппом Киркоровым", — сказал Добровинский.

До этого Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его ООО "Филипп Киркоров Продакшн" долг размером в 779 тыс. евро. Для возмещения задолженности суд постановил продать квартиру артиста с установленной начальной стоимостью 193,257 млн рублей (2, 2 млн евро) вместе с находящейся там бытовой техникой. После Киркоров обжаловал решение суда о продаже его ипотечной квартиры.

В феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.

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