Суд прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе отменил опекунство, которое контролировало жизнь поп-звезды Бритни Спирс с 2008 года. Певица назвала это лучшим днем в своей жизни. Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще в конце сентября. На это согласился ее отец.

"С сегодняшнего дня прекращается личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс", - заявила судья Бренда Пенни после 30-минутных слушаний, на которых никто не выступил против прекращения опекунства.

Спирс не присутствовала на пятничных слушаниях, а после их окончания написала в "Инстаграме" и "Твиттере": "Боже, я так люблю своих фанатов, это безумие. Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Лучший день в моей жизни" (и прикрепила видео, в котором ее поклонники празднуют решение суда).

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney

