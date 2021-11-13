Суд прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе отменил опекунство, которое контролировало жизнь поп-звезды Бритни Спирс с 2008 года. Певица назвала это лучшим днем в своей жизни. Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще в конце сентября. На это согласился ее отец.

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"С сегодняшнего дня прекращается личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс", - заявила судья Бренда Пенни после 30-минутных слушаний, на которых никто не выступил против прекращения опекунства.

Спирс не присутствовала на пятничных слушаниях, а после их окончания написала в "Инстаграме" и "Твиттере": "Боже, я так люблю своих фанатов, это безумие. Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Лучший день в моей жизни" (и прикрепила видео, в котором ее поклонники празднуют решение суда).

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney 🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

У здания суда десятки фанатов взорвались аплодисментами, когда услышали эту новость. Некоторые танцевали и пели ее хит "Stronger", пишет Рейтер.

Адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт поблагодарил движение #FreeBritney, которое, по его словам, сыграло важную роль в прекращении опекунства.

39-летняя певица потратила немало времени на то, чтобы прекратить опекунство, которое 13 лет управляло ее личной жизнью и состоянием в 60 млн долларов.

В конце июня она обратилась в суд в Лос-Анджелесе с требованием вывести ее из-под опеки своего отца, который с 2008 года контролировал концертную деятельность и финансы певицы. Она обвинила своих опекунов в тотальном контроле, давлении и использовании одурманивающих препаратов. Спирс также обрушилась с критикой на власти Калифорнии.

"Я травмирована. Я несчастна и не могу спать. Я в депрессии и зла до безумия. Я плачу каждый день", - говорила она в суде.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято в конце сентября. На это согласился отец певицы Джейми Спирс.

"Я сейчас на седьмом небе от счастья", - писала тогда Спирс в "Инстаграме". Адвокат отца поп-звезды в свою очередь заявлял, что у его клиента "нет реальных оснований" слагать с себя обязанности опекуна, однако он стал "мишенью для постоянных и неоправданных нападок".

В ноябре 2020 года суд в Лос-Анджелесе оставил отца певицы ее опекуном.

Еще раньше началась кампания #FreeBritney ("Свободу Бритни").

Сторонники движения считают, что отец певицы держал ее фактически в заключении из-за собственных меркантильных интересов. Сам он отвергал эти обвинения. Он называл движение шуткой, настаивая, что он каждый год отчитывается о каждом заработанным певицей центе.

Опекунство над Спирс началось в 2018 году, после того как в 2007 году у нее случился публичный срыв. Тогда она была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем.