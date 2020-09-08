Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Москве прошло заседание суда, где был обнародован приговор по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артиста признали виновным и приговорили к 8 годам колонии общего режима.

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Как сообщают российские СМИ, на суд артист прибыл без вещей, взяв с собой только папку с материалами дела. Поддержать коллегу и друга приехали музыкант Гарик Сукачев, режиссер и актер Иван Охлобыстин, актер Алексей Макаров, а также супруга Ефремова Софья Кругликова и его сестра Анастасия.

На заседание пришло столько людей, что не всем хватило мест в зале, и для них Была организована видеотрансляция в отдельном помещении.

Судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор с того, что заявила о признании Ефремова виновным, отметив, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она также перечислила травмы, полученные при столкновении автомобилей Сергеем Захаровым, позднее скончавшимся в больнице. По заключению медэксперта, к смерти привели именно полученные повреждения и, как следствие, - обширная кровопотеря. По наблюдениям СМИ, приговор занимает 70-100 страниц текста, где подробно описан весь ход следствия.

Согласно данным экспертизы, в автомобиле Ефремова неисправностей не констатировано, средняя скорость машины в день ДТП составляла 85 километров в час. Автомобиль, за рулем которого находился скончавшийся позднее Захаров, также признан исправным. Перед столкновением, отмечается в тексте приговора, Ефремов нарушил сразу несколько правил - превысил скорость, пересек разметку и ехал по встречной полосе.

Суд учел показания очевидцев и начальные показания Ефремова о том, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Кроме того, на сработавшей подушке безопасности водительского сиденья были обнаружены частицы кожи и пот Ефремова, что для суда явилось достаточно убедительным доказательством.

В итоге суд назначил Ефремову 8 лет заключения (прокурор запрашивал 11 лет) в колонии общего режима. С него также взыскивается 800 тысяч рублей (8,9 тысяч евро) компенсации морального вреда в пользу старшего сына погибшего Захарова. Суд учел признание вины в "последнем слове" и признал смягчающими обстоятельствами наличие у Ефремова трех малолетних детей и его признание вины в ходе предварительного следствия. Также суд признал Ефремова вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении. Ему вернут разбитый автомобиль Jeep, но на три года лишают прав на вождение.

После вынесения приговора Михаила Ефремова взяли под стражу, надев наручники.

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