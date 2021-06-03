Суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков
Foto: instagram.com/morgen_shtern

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал российского рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей (1117 евро по текущему курсу) за пропаганду наркотиков в клипах, сообщает Telegram-канал Life Shot.

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Суд признал хип-хоп артиста виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств"). Исполнителю грозил штраф до миллиона рублей (11 тысяч евро).

По информации Telegram-канала Zvezdanews, исполнитель заявил, что собирается обжаловать штраф.

24 мая стало известно, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении песен "Розовое вино 2" и Family. В заключении говорится, что "коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".

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Lenta.ru

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