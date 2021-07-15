Britnija Spīrsa
Foto: AFP/Scanpix

Суд США разрешил поп-певице Бритни Спирс самостоятельно нанять себе адвоката в деле о прекращении опекунства над артисткой. Об этом пишет The New York Times.

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Отмечается, что 39-летняя знаменитость теперь сможет нанять влиятельного юриста Мэттью Розенгарта, который ранее представлял в суде интересы многих голливудских звезд. По данным издания, это положило основу для нового этапа в борьбе за прекращение опекунства.

Ранее стало известно, что Спирс обратилась к Розенгарту с просьбой представлять ее интересы в суде. Предыдущий адвокат Бритни Спирс, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил иск о лишении ее отца опекунства.

23 июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее от опеки из-за чрезмерного злоупотребления контролем со стороны Джейми Спирса. Так, исполнительница подчеркнула, что отец запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли.

Певица находится под опекой отца с 2008 года. Ее учредили родственники знаменитости, руководствуясь заботой о ее ментальном здоровье. С тех пор Джейми Спирс полностью контролирует финансовые потоки, творческую деятельность и личную жизнь звезды.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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