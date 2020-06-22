Певица Пелагея в суде решает вопрос о взыскании алиментов на содержание дочери Таисии от хоккеиста Ивана Телегина. Учитывая многомиллионные доходы спортсмена, максимальная сумма выплат может достигать 1,5 млн рублей (больше 19 тысяч евро).

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Расставшаяся в прошлом году звездная чета певицы Пелагеи и игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина не смогла мирно договориться о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Теперь этот вопрос решается в суде.

На днях в суде состоялась беседа адвокатов сторон, в ходе которой обсуждалась дата начала заседания. Процесс стартует 26 июня, предполагается, что в нем будут принимать участие только юристы. Появление в суде самих знаменитостей маловероятно, однако если финансовый спор зайдет в тупик, то они все же могут принять участие в разбирательстве.

Согласно СМИ, Пелагея может претендовать максимум на четверть ежемесячного дохода спортсмена, что составляет около 1,5 млн рублей. Однако, ориентируясь на общую практику, уже сейчас можно предположить, что представители Телегина будут настаивать на фиксированной сумме выплат. Это выгоднее для звезды хоккея с многомиллионными доходами. "Компромиссная сумма" может варьироваться от 500 до 700 тыс. рублей (6,4 - 9 тысяч евро) в месяц. Учитывая, что у Телегина есть еще один ребенок от гражданского брака (с его матерью спортсмену удалось договориться на фиксированные выплаты), его адвокат может представить соответствующие документы и претендовать на снижение суммы выплат на дочь от Пелагеи.

Стоит отметить, что пара не стала делить недвижимость — каждый остался при своих квартирах и домах. Еще в момент объявления о расставании спортсмен рассказал о намерении участвовать в воспитании дочери. У мужчины уже появилась новая подруга, тогда как певица сконцентрировалась на работе и все свободное время проводит с дочкой.

"Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси", — писала в своем Instagram Пелагея, сообщая о разводе подписчикам.

Союз с Пелагеей сделал из Телегина медийную личность. Эксперты хоккея отмечают, что в этом сезоне хоккеист практически не играл и даже не попал в сборную. Однако его имя в СМИ звучит во много раз чаще, чем многих его коллег. Заголовки таких статей как правило рассказывают про "новую любовь мужа Пелагеи". Судя по Instagram-аккаунту Телегина, он снял дом в престижном поселке и живет там с друзьями, устраивая вечеринки и наслаждаясь свободой. Как отмечают подписчики хоккеиста, он подписан на большое количество свободных Instagram-блогерш и активно общается с ними.

По словам его бывшей гражданской жены Евгении Ноур, он совсем не уделяет времени своему сыну Марку. К слову, из-за истории с Евгенией на Пелагею повесили ярлык разлучницы. Однако в одном из интервью женщина подчеркнула, что не винит в произошедшем певицу, а пеняет на безответственность самого спортсмена. Но Пелагее и по сей день пишут в комментариях соцсетей про "закон бумеранга".