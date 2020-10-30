Суд снова рассмотрит дело Жерара Депардье об изнасиловании

Французский суд вернулся к рассмотрению дела Жерара Депардье, который обвиняется в изнасиловании. Решение было принято после подачи молодой актрисой гражданского иска, в котором она потребовала повторно взяться за расследование. В 2019 году следователи закрыли дело, не найдя в действиях актера состава преступления.

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Суд Франции принял решение о возобновлении следствия по делу об изнасиловании, в котором обвинялся актер Жерар Депардье. С обвинениями в адрес актера выступила 22-летняя актриса еще в августе 2018 года. Соответствующую жалобу она подала в отделение жандармерии города Ламбес в пригороде Экс-ан-Прованса. В тексте иска она утверждала, что Депардье напал на нее у себя дома в Париже.

После появления новостей об обвинении актера в изнасиловании его агент Эрве Темим говорил, что его клиент невиновен.

"Я уверен, что после проведения расследования с моего подзащитного будут сняты все обвинения. После долгого разговора с господином Депардье я убежден, что он невиновен. Эти обвинения полностью противоречат тому, кем является Депардье", — заявил представитель Депардье.

В ходе следствия сотрудники прокуратуры приняли решение закрыть дело из-за отсутствия состава преступления в действиях актера.

"Подробное расследование, проведенное в рамках процедуры, не позволило доказать [предъявленные обвинения]", — говорилось в официальном заявлении прокуратуры.

Однако в в этом году прокуратура Парижа обратилась в следственные органы с просьбой о возобновлении расследования в отношении Депардье. Сообщается, что на такой шаг было решено пойти после того, как потерпевшая сторона подала гражданский иск, что автоматически означает новое начало расследования во Франции.

В ходе разбирательства, которое последовало за первым обращением девушки в полицию, следственными органами было установлено, что актриса дважды приходила домой к Депардье — 6 и 13 августа 2018 года для "неформальной репетиции пьесы".

Девушка была дочерью друга Депардье, который попросил у звезды дать несколько консультаций по поводу актерской карьеры. Сам Депардье отрицал свою вину во вменяемом ему преступлении, что подтвердили результаты предварительного расследования.

Незадолго до того, как против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, Депардье высказался в одном из разговоров с журналистами о продюсере Харви Вайнштейне, который был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу об изнасилованиях. Примечательно, что актер не стал высказываться об уголовном деле против продюсера. Вместо этого, он поделился воспоминаниями об их потасовке во время работы над фильмом "Отцепись от звезд" Ника Кассаветиса, дистрибуцией которого должна была заниматься компания Вайнштейна Miramax. Депардье рассказал, что был возмущен рядом положений в контракте, составленном американцами, и решил его разорвать, в результате чего между ним и Вайнштейном разгорелся конфликт в офисе продюсера.

В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. На фоне новостей о введении во Франции налога на доход более €1 млн в год актер сообщил о планах переехать жить в Саранск. Позднее актер получил из рук главы Чечни Рамзана Кадырова ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном, а также звание почетного гражданина республики. В 2018 году Депардье был прописан на улице Связистов Ленинского района Новосибирска.

В 2019 году стало известно о блокировке счетов Депардье в России как частного предпринимателя. В мае 2020 года его представитель Юрий Мосман сообщил, что актер был признан пострадавшим от экономических последствий пандемии и воспользовался отсрочкой по уплате налогов.