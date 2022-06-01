Суд в США признал актрису Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа

Жюри присяжных суда американского штата Вирджиния признало бывшую супругу актера Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на него по иску Деппа о защите его чести и достоинства.

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Суд присяжных присудил Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

58-летний Джонни Депп, получивший широкую известность после фильмов франшизы "Пираты Карибского моря", подал иск на Херд на сумму 50 млн долларов.

Он утверждал, что его бывшая супруга оклеветала его, обвинив в физическом и сексуальном насилии и представив себя не только жертвой такого насилия, но общественной деятельницей, борющейся с насилием в семье.

36-летняя Херд предъявила встречный иск Деппу на 100 миллионов долларов, заявив, что ее репутация была очернена, когда адвокат Деппа назвал в статье в Daily Mail ее обвинения в адрес своего подзащитного инсценировкой.

Этот иск Эмбер Херд был удовлетворен частично, суд присяжных присудил ей компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

В ходе этого громкого процесса, транслировавшегося по американскому телевидению, Амбер Хэрд обвинила Деппа в нескольких актах насилия, но не смогла представить доказательств ни одного из них.

Более того, адвокаты Джонни Деппа представили в суде аудиозаписи, свидетельствовавшие о том, что физическое насилие в отношении супруга применяла сама Эмбер Херд.

Адвокаты Джонни Деппа доказывали в суде, что ложные обвинения Эмбер Херд разрушили карьеру Джонни Деппа, который не смог сниматься, в частности, в очередном, шестом фильме "Пиратов Карибского моря".

Адвокаты Деппа обвинили Эмбер Херд в прямой лжи, в том числе, когда она обвинила Деппа в изнасиловании бутылкой, а также когда объявила по телевидению, что пожертвовала полученные от развода семь миллионов долларов в благотворительные организации, чего она на самом деле не сделала.

В заключительном слове, обращаясь к присяжным, адвокат Джонни Деппа Бен Чу подчеркнул, что ни одна другая женщина никогда не обвиняла его подзащитного в насилии. "Это был случай #MeToo без Me Too", - сказал он, сославшись на название известного женского движения против насилия "Я тоже" и имея в виду, что никакого "тоже" в случае с Джонни Деппом не было.

То, что судебные заседания транслировались по телевидению в прямом эфире, а показания Херд и Деппа в мельчайших подробностях обсуждались психологами и экспертами по поведению свидетелей и подсудимых, придало этому процессу особый характер.

Как указывает журналист и писатель Купер Лоуренс, много писавший о культуре знаменитостей, Эмбер Херд проиграла суд общественного мнения задолго до окончания судебных заседаний. "Общественное мнение в данном случае интересно тем, что мы можем его измерить", - говорит он.

"У хэштега JusticeForJohnnyDepp ("Справедливость для Джонни Деппа") - более 18 млрд посещений в TikTok. У Эмбер Херд - лишь крошечный процент от этого", - замечает Лоуренс.

Семеро присяжных совещались в течение 12 часов.

На улице у зала суда решение присяжных было встречено возгласами одобрения собравшихся поклонников актера и скандированием: "Джонни! Джонни! Джонни!".