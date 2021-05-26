Судья запретил детям Анджелины Джоли давать показания против Брэда Питта
Foto: Vida Press

В Калифорнии состоялось очередное судебное слушание по опеке над детьми голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, сообщает Page Six.

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Выяснилось, что судья Джон Одеркрик запретил детям выступать на заседаниях и давать показания против отца. Представители артистки заявили, что тот "отказал Джоли в справедливом судебном разбирательстве, исключив ее доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение".

Актриса подчеркнула, что Питт не может быть опекуном, так как подвергал свою семью насилию. Она не раскрыла детали случившегося в суде, однако предоставила документы, которые якобы подтверждают, что экс-супруг вел себя неподобающим образом.

В марте стало известно, что старший сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс, дал показания против отца в суде. Отмечалось, что юноша уже не использует фамилию отца и подписывается как Джоли. Он также намерен поменять паспорт.

Джоли начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Анджелина Джоли Брэд Питт
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