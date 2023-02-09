Супергерои существуют! Человек-паук и другие реальные люди, обладающие настоящими суперспособностями

Каждый из нас хотел бы иметь сверхспособности, но, к сожалению, обычно это только мечты. Однако существуют люди, которые на самом деле обладают сверхчеловеческими способностями и мы расскажем вам о десяти из них.

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Настоящий Бэтмен

В детстве у Дэниела Киша развилась ретинобластома. Это вид рака, поражающий органы зрения, поэтому в раннем детстве ему пришлось удалить оба глаза. Чтобы ориентироваться в пространстве, Дэниел разработал собственную систему эхолокации, используя методы летучих мышей, которые помогают им ориентироваться в темноте. Из-за этого его стали называть "настоящим Бэтменом" (the real-life Batman). При ходьбе он издает щелкающие звуки языком. Мужчина понял, что каждая поверхность имеет свой особый звук. Например, он может распознать дерево, потому что ствол дает другое эхо, нежели ветви и листья. Прислушиваясь к эху, Дэниел может создать в уме трехмерное изображение объектов вокруг себя.

Считается, что щелкающие звуки активируют зрительные функции мозга, которые улучшают пространственное восприятие. Киш говорит, что часто может быстрее найти выход из концертного зала, чем зрячий человек, потому что "слышит" его с большого расстояния. Если он находится в шумном месте, он просто громче щелкает.

Мистер Фриз



Как и все хорошие супергерои, Вим Хоф обнаружил свои сверхспособности случайно. Когда ему было 17 лет, он шел по замерзшему каналу в Амстердаме и внезапно почувствовал сильное желание прыгнуть в него. Так он и сделал. Вскоре он обнаружил, что обладает сверхчеловеческой способностью противостоять холоду, что позволило ему установить уже 26 мировых рекордов. Он даже пытался подняться на Эверест в шортах и, хотя ему удалось пройти через Зону Смерти целым и невредимым, он был вынужден вернуться из-за травмы ноги. Хоф бегал марафоны босиком по снегу и четыре раза побил свой собственный рекорд по погружению в лед.

Исследователи, изучающие выдающиеся способности Вима Хофа, обнаружили, что он умеет подавлять стрессовые реакции в своем мозгу с помощью техник дыхания и медитации. Когда он подвергается воздействию сильного холода, его мозг выделяет опиоиды и каннабиноиды, подавляя сигналы, которые регистрируют холод и боль. Правда, пока не понятно, как дыхание влияет на другие физические и биологические процессы, такие как удивительная способность Хофа сопротивляться обморожению.

Неуловимый Флэш



Дин Карназес может бегать вечно. Он один из самых выдающихся и выносливых спортсменов на планете. Однажды он пробежал без остановок 563 километра за три дня. Также без остановок он пробежал через Долину Смерти и добежал до Южного полюса.

Большинство бегунов ограничены так называемым лактатным порогом, когда организм расщепляет глюкозу для получения энергии, производя лактат в качестве побочного продукта. Когда человек достигает этого порога, организм больше не успевает преобразовывать лактат, что приводит к накоплению кислоты в мышцах и жгучей боли. Превышение лактатного порога приводит к мышечной усталости, одышке и учащенному сердцебиению, после чего человек уже не способен бежать. У Дина Карназеса нет лактатного порога, а это означает, что теоретически он может бегать вечно. Единственное, что его останавливает, — это потребность во сне. Иногда он даже засыпает на ходу.

Человек-паук



Ален Робер по прозвищу "Французский Человек-паук" — один из лучших альпинистов на Земле. Он известен своими одиночными восхождениями на небоскребы без использования веревок или страховочных ремней. Единственное, что он берет с собой, — это мешок с меловой пылью. Роберт поднялся на более чем 160 небоскребов, включая Бурдж-Халифа в Дубае, Тайбэй 101 на Тайване и башню Ллойда в Лондоне.

В октябре 2018 года Робер был арестован после того, как взобрался без страховки на башню Salesforce в Лондоне высотой 202 метра. И хотя он благополучно добрался до вершины за 45 минут, вскоре его арестовали "по подозрению в причинении вреда обществу". После судебного слушания Роберту запретили взбираться на любое здание в Великобритании.

Профессор Икс



Актриса Марилу Хеннер обладает сверхчеловеческими умственными способностями. У нее превосходная автобиографическая память (гипертимезия). Это чрезвычайно редкое состояние, которое позволяет женщине вспомнить каждый момент своей жизни. Во всем мире зарегистрировано менее 100 человек с такой способностью. Может показаться, что гипертимезия во многом облегчает жизнь, но у этого состояния есть и некоторые недостатки. Такие люди чаще страдают тревожными расстройствами, депрессией или ОКР.

Марилу Хеннер может вспомнить месяц, день и время каждого события, которое произошло в ее жизни и что было в новостях или случилось с другими людьми. Впервые она обнаружила свою способность в возрасте шести лет. МРТ-тесты показали, что у людей с гипертимезией височные доли и хвостатые ядра больше обычного, но исследователи не уверены, является ли это причиной или результатом жизни с этим заболеванием.

Эластичный человек

Хавьер Ботет – испанский актер с необычным заболеванием. Его чрезвычайно длинные конечности и худощавое тело делают его похожим на скелет. Когда он проходил кинопробы в 2013 году, многие предположили, что смотрят на марионетку, потому что Ботет способен очень необычно изгибаться.

Актер страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана, который приводит к гипергибкости. Его состояние позволило ему сделать карьеру в фильмах ужасов, где он появлялся в образах инопланетян, прокаженных, монстров и мумий. Сейчас Хавьер Ботет использует свои уникальные способности, чтобы завоевать Голливуд.

Не ломающаяся семья

Одна особенная семья из Коннектикута была центром многочисленных исследований ученых-генетиков из-за необычайно высокой плотности костей. У членов семьи есть генетическая мутация, при которой их кости никогда не ломаются. Ни у кого в семье никогда не было переломов и считается, что у них самые крепкие кости на планете.

Ученые проверили 20 членов семьи и чуть менее чем у половины из них были обнаружены очень плотные кости. Есть надежда, что, изучая их ДНК, исследователи смогут разобраться в факторах, влияющих на плотность костей, что может привести к эффективному лечению остеопороза.

Женщина-невидимка

Foto: Shutterstock

У каждого из нас есть уникальный набор отпечатков пальцев. Даже у однояйцевых близнецов отпечатки будут разные. Эту особенность людей повсеместно используют в криминалистике. Но Шерил Мейнард может чувствовать себя почти невидимой. Обычно отпечатки пальцев формируются еще до того, как мы рождаемся. Однако люди с адерматоглифией рождаются без отпечатков пальцев.

Считается, что в мире есть только четыре семьи с этим заболеванием, вызванным генетической мутацией. Отсутствие отпечатков пальцев не раз помешало ей найти работу, но, если бы она мечтала о криминальной карьере, то могла бы добиться некоторых "успехов".

Почти Супермен

Foto: Pixabay

В 1972 году, когда Вероника Зайдер заявила, что может разглядеть небольшие объекты на расстоянии 1,6 километра, ей никто не поверил. Однако зрение довольно легко проверить, поэтому вскоре стало ясно, что зрение Зайдер действительно исключительное. Вскоре она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему зрению, которое в 20 раз лучше, чем у обычных людей. Кроме того, она может различать отдельные цвета, из которых состоит изображение на экране телевизора.

Дэдпул

Конечно, это не совсем Дэдпул, но у женщины под псевдонимом SM была диагностирована болезнь Урбаха-Вите, которая повредила части ее мозга, в результате чего она совсем не чувствует страха. Сначала это состояние проявлялось как полное отсутствие страха перед любыми внешними раздражителями - например, такими как большие ядовитые пауки и змеи. Однажды, когда на нее напали с ножом, преступник был так расстроен отсутствием у нее испуга, что отпустил ее.

Однако, как и у всех супергероев, у SM обнаружилась одна слабость. После огромного количества тестов, которым не удалось ее испугать, она подверглась воздействию углекислого газа, и у нее внезапно случилась паническая атака. Неврологи, изучавшие ее мозг, предположили, что надвигающееся удушье все-таки вызвало страх, но когда повторили тест, женщина никак не реагировала на происходящее. Оказывается, ее реакция была исключительно физической, а не психологической.