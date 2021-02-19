Супруг Елизаветы II принц Филипп, вероятно, проведет в больнице еще неделю

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, может провести еще неделю под наблюдением врачей в лондонской больнице короля Эдварда VII, сообщил Би-би-си источник в Букингемском дворце.

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По словам источника, решение было принято после консультации с лечащим врачом герцога, который предпочитает проявлять избыточную предосторожность.

Причина госпитализации не называется, но в Букингемском дворце ранее сообщили, что принц Филипп пребывает в бодром расположении духа.

Подчеркивается, что ухудшение самочувствия члена королевской семьи не связано с коронавирусом.

Ранее источник в Букингемском дворце сообщил Би-би-си, что герцог, которому в июне исполнится 100 лет, прибыл в больницу в районе Мэрилебон в центральном Лондоне без посторонней помощи.

В январе королева и принц Филипп были привиты от коронавируса. Прививки сделал личный врач Ее Величества в Виндзорском замке. Елизавета II и ее муж были вакцинированы в соответствии с общими правилами, поскольку люди старше 90 лет относятся к приоритетной группе.

Королевская чета проводит карантин в Виндзорском замке, где она и встретила Рождество. Это было нарушением традиции, поскольку вся королевская семья традиционно собирается в норфолкском поместье Сандрингем.

В декабре 2019 года герцог был госпитализирован в ту же самую больницу также в качестве меры предосторожности для лечения "хронического заболевания". Тогда его выписали накануне Рождества.

В 2011 году герцог Эдинбургский был госпитализирован с коронарной недостаточностью, в 2012-м - с инфекцией мочевого пузыря, а в 2013 году перенес диагностическую лапароскопию брюшной полости.

94-летняя королева по-прежнему остается в Виндзорском замке, продолжая выполнять свои обязанности: в четверг она посвятила в рыцари одного из королевских советников.

Вице-адмирал сэр Томас Джонстоун-Берт стал рыцарем-командором королевского Викторианского ордена на церемонии, которая была проведена с соблюдением правил социального дистанцирования.

Последним по времени официальным мероприятием принца Филиппа была церемония, на которой он передал свои обязанности почетного полковника Королевских стрелков герцогине Корнуольской.

В ноябре прошлого года королева и герцог Эдинбургский отметили 73-ю годовщину свадьбы публикацией фотографии, на которой они читают поздравительную открытку, сделанную их правнуками: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.