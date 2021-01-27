Свадьбы не будет. Волочкова рассталась с загадочным любовником
Foto: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина и любимица таблоидов Анастасия Волочкова в свой день рождения рассталась с женихом, о котором много говорила в соцсетях, но ни разу не показала.

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Своими переживаниями артистка, как обычно, поделилась с подписчиками в социальных сетях. Она рассказала, что приняла решение о расставании в день своего рождения, так как стала ощущать разочарование. При этом Волочкова отметила, что не станет говорить о своем бывшем возлюбленном плохо.

"Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба, - написала балерина. - Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках. И я решила завершить эти отношения. Искренность - очень редкое качество в наши дни... И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел".

При этом личность бывшего жениха, с которым Анастасия даже планировала свадьбу, так и осталась для всех тайной. А в соцсетях на совместных снимках можно было увидеть либо ноги возлюбленного Волочковой, либо его руки.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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