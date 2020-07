Свадебные фото принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци: есть королева, но нет принца Эндрю

Букингемский дворец обнародовал официальные фотографии со свадьбы внучки королевы Елизаветы IIринцессы Беатрис и миллионера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Две официальные фотографии появились через день после скромной церемонии в Королевской часовне Всех святых в Виндзоре, на которую были приглашены только самые близкие родственники.

На одной из фотографий молодожены выходят из часовни через увитую цветами арку. На другой - они стоят у входа в часовню с бабушкой и дедушкой Беатрис - королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

📷 The happy couple are pictured with Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh. Photograph by Benjamin Wheeler. pic.twitter.com/Ztw1Kk0eRy

Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi celebrated their wedding with their closest family.

Находящиеся в разводе родители Беатрис, принц Эндрю и Сара Фергюсон, на этих двух фотографиях не присутствуют, хотя представители дворца подтвердили, что под венец невесту вел ее отец.

Принц Эндрю продолжает держаться в тени после ареста его бывшей подруги Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве Джеффри Эпштейну, сводничестве и совращении малолетних. Максвелл отрицает все обвинения.

Фото со свадьбы Беатрис появились на первых страницах большинства воскресных британских газет.

Отсутствие на фотографиях принца Эндрю стало главной новостью для многих из них. "Где же папа?" - гласит заголовок у таблоида Sunday Mirror, а Sunday People в своем заголовке отмечает: "По крайней мере, бабушку пустили".

Винтажное платье из матового атласа цвета слоновой кости Беатрис одолжила королева, так же как и тиару с бриллиантовой окантовкой, в которой Елизавета II была на собственной свадьбе в 1947 году.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.

The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1