Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков заболел коронавирусом, а из-за ухудшения состояния его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что шоумена, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Артист признался, что у него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное COVID-19. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию. "Глобально все под контролем. Спасибо", — подытожил он.