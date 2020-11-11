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Foto: RIA Novosti/Scanpix

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков заболел коронавирусом, а из-за ухудшения состояния его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что шоумена, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Артист признался, что у него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное COVID-19. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию. "Глобально все под контролем. Спасибо", — подытожил он.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Коронавирус Сергей Светлаков
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