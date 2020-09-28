Названа главная российская актриса десятилетия, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как число проектов с участием артистки, число главных ролей, зарубежные проекты, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актрисы и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Список возглавила Светлана Ходченкова. Она отметилась рекордным количеством главным ролей и получила премию "Золотой Орел" за женскую роль второго плана в фильме "Довлатов".

На втором месте оказалась Александра Бортич. Пять самых популярных лент с ее участием привлекли более 30 миллионов зрителей.

Замкнула тройку Елена Лядова. Она появлялась в таких фестивальных хитах, как "Елена", "Левиафан" и "Географ глобус пропил".

В десятку также вошли Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Ранее в "Бюллетене кинопрокатчика" был опубликован список главных российских актеров десятилетия. Лидером рейтинга стал Данила Козловский.