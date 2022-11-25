Светлана Лобода прокомментировала информацию о включении в "черный список" Литвы

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в Латвии, прокомментировала информацию о включении ее в список персон нон грата МИД Литвы.

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"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию, - написала она в соцсетях. - На сегодняшний день, никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся".

Напомним, 24 ноября литовский портал Delfi со ссылкой на представителя МИД Литвы сообщил, что певице запретят въезд в страну. "После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата", - сообщила BNS пресс-секретарь главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.

Министр культуры Симонас Кайрис пояснил, что исполнительница является гражданкой Украины и в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически. "Поскольку речь идет об организаторе частных мероприятий, частных пространствах, единственный выход - рассмотреть, не добавить ли такого человека в список нежелательных лиц в Литве", - сказал BNS министр.