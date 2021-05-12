Светлана Светличная рассказала, что готовится к смерти
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Секс-символ советского кино, заслуженная артистка России Светлана Светличная рассказала, что начала готовиться к смерти. Этим она поделилась в интервью "Собеседнику" накануне 81-го дня рождения.

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Звезда "Бриллиантовой руки" призналась в депрессивных настроениях. По ее словам, полученная год назад травма головы все еще беспокоит ее, а общее самочувствие значительно ухудшилось и не дает радоваться жизни.

"Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет", — сказала актриса. Она отметила, что близкие помогают ей и стараются поддерживать, однако настроение накануне дня рождения у нее не праздничное.

На уточняющий вопрос журналистов, неужели артистка готовится к смерти, она ответила утвердительно. Светличная пояснила, что еще недавно была бодра и могла пуститься в пляс, услышав музыку, однако сейчас даже не думает об этом.

26 апреля текущего года сообщалось о госпитализации Светланы Светличной с подозрением на инсульт.

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Source

Lenta.ru

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