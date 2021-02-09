"Свободу Бритни": вышел фильм об опекунстве над певицей против ее воли
Foto: Vida Press

Создатели нового документального фильма о певице Бритни Спирс предположили на основании открытых материалов, что отец звезды Джейми Спирс сохраняет статус опекуна против ее воли. За несколько месяцев до премьеры суд Калифорнии отказал певице в иске с требованием лишить его опекунства, что вызвало волну критики и обвинений со стороны поклонников.

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Документальный фильм "Подставить Бритни Спирс" телеканала FX вновь поднял тему обвинений в адрес отца певицы в том, что он распоряжается делами своей дочери против ее воли.

В основу фильма, который был создан совместно с The New York Times, легли материалы редакции за 12 лет. В 2008 году решением суда ее отцу Джейми Спирсу были переданы все полномочия по распоряжению ее финансовыми делами. Он также получил право ограничивать круг общения своей дочери.

Из-за болезни Спирса в 2019 году он временно перестал быть ее опекуном. Эта обязанность перешла к личному менеджеру певицы. В 2020 году она обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна.

Спирс, в частности, заявила, что поддержала решение суда в 2008 году, потому что отец помог ей избежать финансового краха и эксплуатации со стороны недобросовестных лиц, а также вернуть статус звезды мирового класса. Тем не менее, она подчеркнула, что боится Джейми Спирса и откажется от дальнейших выступлений, если он останется ее опекуном.

Создательница нового документального фильма о певице Саманта Старк заявила, что съемочная группа пыталась связаться с Бритни Спирс, однако не получила никакого ответа.

"Мы пытались всеми способами подать Бритни сигнал о готовящемся фильме, но вокруг нее такой плотный круг различных людей, что мы не знаем, получила она эти сообщения или нет. Мы не получили от нее отказа. Мы не получили от нее ничего", — рассказала она.

Она также подвергла критике точку зрения тех, кто считает, что Спирс изначально была "куклой" в руках других и не всегда отдавала отчет в своих действиях. Старк привела в качестве примера ее интервью с 2000 года по 2008 год, где певица дает отпор журналистам, которые задают вопросы о ее девственности и операции на груди.

"Очень многие хотят показать себя психоаналитиками на примере Бритни, не зная ее. Но я думаю, что история Бритни показательна и происходит с девушками повсюду", — добавила она.

В 2007 году певица заявила о своем решении развестись с танцором из своей сопроводительной группы Кевином Федерлайном. В ответ на это он лишил ее родительских прав, назвав поведение Спирс неадекватным. В качестве примеров такого поведения он пример известный случай, когда певица обрила голову после смерти ее тети от рака, нападение на автомобиль папарацци и употребление наркотиков. Через месяц после того, как певица попала в психиатрическую клинику, ее отец добился назначения статуса опекуна.

Вскоре после этого поклонники певицы запустили в соцсетях хэштег "Свободу Бритни". Они выразили уверенность в том, что отец остается опекуном певицы против ее воли.

В январе 2019 года тема опекунства над Бритни Спирс вновь поднялась в социальных сетях. Причиной стала отмена ее шоу в Лас-Вегасе и заявление о бессрочном отпуске после новостей о болезни ее отца.

В 2020 году судья отклонила иск Спирс с требованием лишить отца опекунства. Причиной стали аргументы адвоката Джейми Спирса о состоянии финансовых дел Бритни Спирс, которая при помощи отца за 12 лет расплатилась по всем долгам и заработала $60 млн.

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