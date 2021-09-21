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Алла Пугачева
Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Foto: DELFI

Певица Лайма Вайкуле призналась, что является "легким наркоманом" из-за пристрастия к курению. По словам артистки, она "могла бы бросить, но ей нравится".

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Что помогало российским и зарубежным звездам избавиться от пагубной привычки, рассказывает "Газета.Ru".

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Алла Пугачева

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Адель Алла Пугачева Барак Обама Валерий Леонтьев Владимир Винокур Владимир Машков Данила Козловский Лайма Вайкуле
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