Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить

Певица Лайма Вайкуле призналась, что является "легким наркоманом" из-за пристрастия к курению. По словам артистки, она "могла бы бросить, но ей нравится".

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Что помогало российским и зарубежным звездам избавиться от пагубной привычки, рассказывает "Газета.Ru".

