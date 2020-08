Американский актер Чедвик Боузман, известный по роли супергероя Черная Пантера в фильмах киновселенной Marvel, умер от рака в возрасте 43 лет.

Как сообщается в опубликованном в соцсетях заявлении его представителей, он скончался у себя дома, в Лос-Анджелесе, в окружении жены и детей.

Боузману поставили диагноз "рак прямой кишки" четыре года назад, однако он решил не сообщать об этом широкой общественности.

Новость о его кончине потрясла его поклонников и все кинематографическое сообщество. Как признался актер и кинорежиссер Джордан Пил, это известие стало для него сокрушительным ударом.

"Прирожденный боец, Чедвик продолжал работать, несмотря ни на что, и подарил много полюбившихся людям фильмов", - говорится в заявлении семьи актера.

"От "Маршалла" до "Пятеро одной крови" и снятого по пьесе Августа Уилсона фильма "Черная задница Ма Рейни" [роль чернокожего музыканта-блюзовика Ма Рейни стала последней для Боузмана, фильм еще не вышел на экраны], а также ряда других - все эти фильмы снимались во время и в промежутках между бесчисленным количеством операций и сеансов химиотерапии. Особую гордость он испытывал, донеся до зрителя образ короля Т'Чаллы в "Черной пантере"".

Боузман получил известность, воплотив на экране нескольких реальных людей, таких как звезду бейсбола Джеки Робинсона в фильме 2013 года "Номер 42", а также знаковую фигуру в американской музыке, "крестного отца соула" Джеймса Брауна в картине 2014 года "Путь наверх".

Однако широкую популярность он получил после роли супергероя Черная Пантера в одноименном фильме-экранизации комиксов Marvel, который вышел в 2018 году. Его герой - правитель Ваканды, вымышленной африканской страны с необычайно развитыми технологиями.

Этот фильм не только получил высокую оценку критиков и собрал по всему миру 1,3 млрд долларов, но еще явился важной культурной вехой, поскольку в нем были задействованы практически только чернокожие актеры во главе с директором афроамериканцем Райном Куглером.

В прошлом году Боузман сказал, что фильм "Черная пантера" изменил смысл того, что такое быть "молодым, способным и ченокожим".

Черная пантера" стал первым фильмом о супергерое, получившим номинацию на "Оскар" за лучшую картину года.

Боузман также повторил эту же роль в других фильмах киновселенной Marvel: "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Был запущен в производство еще один сиквел, который должен был выйти на экраны в 2022 году, также с участием Боузмана.

Новость о смерти актера явилась как гром среди ясного неба, поскольку он никогда публично не обсуждал свои проблемы со здоровьем.

Однако в этом году поклонники Боузмана стали поговаривать о его состоянии, заметив, что он сильно похудел.

Многие его коллеги уже выразили свои соболезнования, включая Марка Руффало, также снимавшегося в фильмах кинофраншизы Marvel.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.