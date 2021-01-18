Сын Алибасова запер продюсера в доме и приставил надзирателя
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Сын Алибасова приставил к продюсеру надзирателя и запер его в доме. Об этом передает ФАН со ссылкой на представителя создателя группы "На-На" Вадима Горжанкина.

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Он отметил, что наследник продюсера намерен взять под контроль доходы отца от многочисленных музыкальных проектов и съемок в ток-шоу. Горжанкин сообщил, что с ним связался Алибасов-младший и потребовал переписать на него все активы отца.

Он также рассказал, что перед Новым годом скандальный продюсер примирился со своей экс-супругой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 16 января в доме создателя "На-На" должна была пройти съемка шоу, в ходе которой бывшие муж и жена должны были поведать об истинных причинах развода и объявить о перемирии. Однако съемки сорвались, поскольку 73-летнего шоумена контролирует неизвестный мужчина, которого сын Алибасова назвал телохранителем. "В итоге Федосееву-Шукшину и съемочную группу сын приказал не пускать в квартиру и потребовал 780 тысяч рублей за эту съемку на свою карту", — сообщил пиар-директор Горжанкин.

Данную информацию подтвердила представитель Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, создатель "На-На" говорил бывшей жене, что его свободу ограничивают люди, которых наняли секретарь продюсера Сергей Моцарь и Алибасов-младший. "В частности, неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у находящегося в преклонном возрасте Алибасова телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры", — добавила Вербицкая-Линник. Сообщается, что в настоящее время готовится заявление в полицию, поскольку пожилой продюсер может находиться в состоянии, угрожающем его жизни и здоровью.

24 декабря музыкальный продюсер Бари Алибасов официально развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ранее он заявлял о том, что хочет покончить с жизнью.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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