Сын Алибасова заявил, что известные люди ради недвижимости довели отца до психбольницы

В эфире программы "Прямо эфир" сын шоумена и продюсера Бари Алибасова уверяет, что его отца пытались убить из-за многомиллионного состояния и шикарных апартаментов на Новом Арбате в Москве.

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Бари Алибасов-младший рассказал, что 4 июня нашел отца при смерти и срочно отвез в клинику. Сначала – в ту, которая специализируется на лечении пациентов с алкогольной зависимостью, где он лежал в реанимации, а затем – в психиатрическую лечебницу, известную, как "Кащенко", поскольку на почве алкогольного отравления у Алибасова развились нарушения в работе мозга.

При этом сын знаменитого продюсера считает, что его отца пытались отравить люди, которые вошли к нему в доверие, и даже назвал имена достаточно известных персон. Алибасов-младший утверждает: у него есть видеодоказательства того, что отца намеренно спаивали.

Он уже подал заявление на этих людей, подозревая их в покушении на убийство и кражу.